VIDEÓ: Szívrohamot kapott egy magyar munkás a komáromi Duna-híd építkezésén

Komárom | A Joj TV portálja szerint meghalt egy magyarországi munkás az új komáromi Duna-híd építése közben, a szlovák oldalon.

A halálesetet követően a szlovák rendőrök és munkafelügyelők is vizsgálódtak a helyszínen. Több hiányosságot is feltártak, de büntetést nem szabhattak ki, mivel a hidat egy magyarországi cég építi, és az építései területen az európai jogszabályok értelmében a magyar jogrend van érvényben. Róbert Bulla, a Nyitrai Munkabiztonsági Felügyelőség igazgatója a noviny.sk portálnak elmondta: a feltárt hiányosságokért Szlovákiában 200 ezer eurós bírságot is kiszabhatnának. Mint kiderült, nem voltak megfelelően leföldelve az építkezésen található unimó bódék, hibás volt a villanyvezetékek érintésvédelme, nem fedték be az építkezésen található árkokat, és hiányzott a megfelelő mentőfelszerelés is.

A szerencsétlenül járt munkás egy gépet javított, amikor a rosszul lett. A Hídépítő Zrt. vezérigazgatója arról tájékoztatta az Indexet, hogy a 67 éves kollégájuk szívrohamban, az ott zajló munkától függetlenül halt meg. Sal László arról is beszámolt, hogy a szlovák munkaügyi ellenőrzésről semmiféle hivatalos értesítést, jegyzőkönyvet nem kaptak, így szerinte koraiak az abban szereplő megállapítások.