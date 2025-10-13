Közélet

Akár 1200 eurót is kaphatnak majd, akik beteg hozzátartozójukat gondozzák

Erik Tomáš (Hlas), a munka-, szociális és családügyi tárcavezető elmondása szerint a minisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátja a szociális szolgáltatások finanszírozásának reformját

A munka-, szociális és családügyi minisztériuma tárcaközi egyeztetésre bocsátja a szociális szolgáltatások finanszírozásának reformját. A tervezet részeként új törvény születne a gondozásra szorulók támogatásáról, és ezzel egyidejűleg további 13 törvény módosítása is megtörténne – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Erik Tomáš  (Hlas). 

„Az Európai Bizottság előzetes jelzést küldött, és írásos állásfoglalásában is közölte velünk, hogy elvileg egyetért a reform javasolt formájával, valamint annak szakaszos bevezetésével is. Erre az állami költségvetés lehetőségei, a nehéz konszolidációs helyzet, valamint az állami információs rendszerek reformra való felkészítése miatt van szükség” – mondta Tomáš, a munka-, szociális és családügyi tárca vezetője. 

Mi változna? 

A reform a tervek szerint 2026. január 1-jén lépne hatályba, az első fázis 2026. július 1-jétől, a fennmaradó részek pedig 2027. január 1-jétől lennének érvényesek. 

Tomáš szerint

az egyik legfontosabb változás az új segély lenne, amelyet a gondozásra szorulók kapnának. A segélyt közvetlenül az érintett kapná meg.

Ő dönthetne arról, hogy az összeget családtagjai által nyújtott otthoni gondozásra, vagy hivatásos gondozók által biztosított házi ápolási szolgáltatásra fordítja. 

A támogatás összege a rászorultság öt fokozatától függene. 

Érdekes

Az öt támogatási fokozat:

  • Az első fokozat esetében 230 euró lenne az összeg. 

  • a második esetében 460 euró, 

  • a harmadik fokozat esetében 600 euró, 

  • a negyedik fokozat esetében 830 euró, gyermeknél plusz 200 euró járna. 

  • Az ötödik, legmagasabb fokozat esetében a hozzájárulás 1010 euró lenne, gyermek esetén szintén további 200 euróval emelkedne. 

Tomáš hangsúlyozta, hogy a negyedik és ötödik fokozat esetében a támogatás informális gondozásra, tehát családtagok által végzett otthoni gondozásra is felhasználható lesz. Az első három fokozatban viszont a támogatás kizárólag formális, az állam vagy hivatalos intézmények által biztosított gondozási szolgáltatásokra fordítható. 

Nem csak egy személy veheti igénybe a támogatást 

A sajtótájékoztatón a tárcavezető arról is tájékoztatott, hogy a tervek szerint jövő évtől az informális gondozás esetében már nem csupán egyetlen személy vehetné igénybe a támogatást, hanem akár hárman is megoszthatnák azt. Ilyen esetekben a támogatás összege arányosan oszlana meg a gondozók között – tehát két vagy három részre. 

Tomáš kiemelte, hogy ez a megoldás nagyobb rugalmasságot biztosítana a gondozóknak: mivel a gondozási feladatok megoszlanának, a résztvevőknek csupán fele vagy harmadannyi időt kellene a gondozott személlyel tölteniük, így szabadon vállalhatnának munkát is.

A munkavégzésből származó jövedelmük ugyanakkor nem befolyásolná a számukra járó állami támogatás összegét. 

A jelenlegi tervek szerint az állam 2027-ben 300 millió euróval tervezi kiegészíteni a szociális szolgáltatások finanszírozását. 

Több pénz jut a szociális szolgáltatásokra, 2026-tól évi 10 millió euróval emelkedik az összeg

