Akár 1200 eurót is kaphatnak majd, akik beteg hozzátartozójukat gondozzák

„Az Európai Bizottság előzetes jelzést küldött, és írásos állásfoglalásában is közölte velünk, hogy elvileg egyetért a reform javasolt formájával, valamint annak szakaszos bevezetésével is. Erre az állami költségvetés lehetőségei, a nehéz konszolidációs helyzet, valamint az állami információs rendszerek reformra való felkészítése miatt van szükség” – mondta Tomáš, a munka-, szociális és családügyi tárca vezetője.

Mi változna?

A reform a tervek szerint 2026. január 1-jén lépne hatályba, az első fázis 2026. július 1-jétől, a fennmaradó részek pedig 2027. január 1-jétől lennének érvényesek.

Tomáš szerint

az egyik legfontosabb változás az új segély lenne, amelyet a gondozásra szorulók kapnának. A segélyt közvetlenül az érintett kapná meg.

Ő dönthetne arról, hogy az összeget családtagjai által nyújtott otthoni gondozásra, vagy hivatásos gondozók által biztosított házi ápolási szolgáltatásra fordítja.

A támogatás összege a rászorultság öt fokozatától függene.