Erik Tomáš (Hlas), a munka-, szociális és családügyi tárcavezető elmondása szerint a minisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátja a szociális szolgáltatások finanszírozásának reformját
Akár 1200 eurót is kaphatnak majd, akik beteg hozzátartozójukat gondozzák
A munka-, szociális és családügyi minisztériuma tárcaközi egyeztetésre bocsátja a szociális szolgáltatások finanszírozásának reformját. A tervezet részeként új törvény születne a gondozásra szorulók támogatásáról, és ezzel egyidejűleg további 13 törvény módosítása is megtörténne – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Erik Tomáš (Hlas).
„Az Európai Bizottság előzetes jelzést küldött, és írásos állásfoglalásában is közölte velünk, hogy elvileg egyetért a reform javasolt formájával, valamint annak szakaszos bevezetésével is. Erre az állami költségvetés lehetőségei, a nehéz konszolidációs helyzet, valamint az állami információs rendszerek reformra való felkészítése miatt van szükség” – mondta Tomáš, a munka-, szociális és családügyi tárca vezetője.
Mi változna?
A reform a tervek szerint 2026. január 1-jén lépne hatályba, az első fázis 2026. július 1-jétől, a fennmaradó részek pedig 2027. január 1-jétől lennének érvényesek.
Tomáš szerint
az egyik legfontosabb változás az új segély lenne, amelyet a gondozásra szorulók kapnának. A segélyt közvetlenül az érintett kapná meg.
Ő dönthetne arról, hogy az összeget családtagjai által nyújtott otthoni gondozásra, vagy hivatásos gondozók által biztosított házi ápolási szolgáltatásra fordítja.
A támogatás összege a rászorultság öt fokozatától függene.
Az öt támogatási fokozat:
Az első fokozat esetében 230 euró lenne az összeg.
a második esetében 460 euró,
a harmadik fokozat esetében 600 euró,
a negyedik fokozat esetében 830 euró, gyermeknél plusz 200 euró járna.
Az ötödik, legmagasabb fokozat esetében a hozzájárulás 1010 euró lenne, gyermek esetén szintén további 200 euróval emelkedne.
Tomáš hangsúlyozta, hogy a negyedik és ötödik fokozat esetében a támogatás informális gondozásra, tehát családtagok által végzett otthoni gondozásra is felhasználható lesz. Az első három fokozatban viszont a támogatás kizárólag formális, az állam vagy hivatalos intézmények által biztosított gondozási szolgáltatásokra fordítható.
Nem csak egy személy veheti igénybe a támogatást
A sajtótájékoztatón a tárcavezető arról is tájékoztatott, hogy a tervek szerint jövő évtől az informális gondozás esetében már nem csupán egyetlen személy vehetné igénybe a támogatást, hanem akár hárman is megoszthatnák azt. Ilyen esetekben a támogatás összege arányosan oszlana meg a gondozók között – tehát két vagy három részre.
Tomáš kiemelte, hogy ez a megoldás nagyobb rugalmasságot biztosítana a gondozóknak: mivel a gondozási feladatok megoszlanának, a résztvevőknek csupán fele vagy harmadannyi időt kellene a gondozott személlyel tölteniük, így szabadon vállalhatnának munkát is.
A munkavégzésből származó jövedelmük ugyanakkor nem befolyásolná a számukra járó állami támogatás összegét.
A jelenlegi tervek szerint az állam 2027-ben 300 millió euróval tervezi kiegészíteni a szociális szolgáltatások finanszírozását.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.