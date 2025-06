Elutasították az SNS javaslatát, a hatéves önkormányzati választási ciklust

Bár az idei évnek még csak a felében járunk, a Renault már most hatalmas sikereket könyvelhet el. Újjáélesztette az ikonikus R5 modellt, most az egyszer színtiszta villanymeghajtással, s az újdonságnak azonnal sikerült megszereznie a nívós Év Autója díjat (COTY) – a Renault ráadásul már sorozatban másodszor nyert az ankétban. A színtiszta francia gyártású modell nálunk is elérhető, és jelenleg bármelyik hazai márkakereskedésben Önök is kipróbálhatják.