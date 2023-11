A feldolgozhatatlan fájdalom: elveszíteni egy gyereket

A gyermek elvesztése

Amikor a pszichiátriai osztályon dolgoztam, érkezett egy új páciens. Egy nagymama. Teljesen összetörve, olyan fájdalommal, amilyet még nem láttam. A felvételi beszélgetésnél mondta el, hogy az ő autójában ültek hátul az unokái, amikor figyelmetlenül kikanyarodva egy nyergesvontatóval ütközött. Neki egy karcolása sem lett, de a két kicsi a hátsó ülésen az életét vesztette. Nem nagyon lehetett erre mit mondani. Megállíthatatlanul zokogott. Nemcsak elveszítette az unokáit, hanem ő okozta a halálukat.

Találkoztam olyan szülőkkel is, akik a délszláv háborúban veszítették el a kicsi gyerekeiket gránáttámadás során. És beszéltem olyanokkal is, akiknek betegségben hunyt el a gyermekük. Bármelyik formája is történik a tragédiának, a gyerekhalál (legyen az akár már felnőttkorú) a nem, vagy csak nagyon nehezen feldolgozható, de sosem eltűnő fájdalmak közé tartozik.

Mit lehet mondani ilyenkor egy szülőnek? Hogy majd jobb lesz? Hogy az idő segít?

Ezek a mondatok – bár alapvetően igazak – nem vigasztalnak, mert egy gyermek elvesztése minden szülőnek azt jelenti, hogy megfordult az élet kereke.

„A legalapvetőbb szülői ösztön a gyermekeink táplálására és megóvására irányul. Egy gyermeket gyászolni a végső tehetetlenség beismerése. Nem tudod megvédeni azt, ami alászáll a földbe. Nem takargathatsz be egy sírhelyet.” (Robert Charles Wilson)

A gyászfolyamat

A halál feldolgozása olyan tudattalan pszichés folyamat, amely megterhelő és fájdalmas érzésekkel jár. A gyászfolyamat három fázisra osztható:

1. A tiltakozás vagy tagadás fázisa, amelyben a gyászoló megpróbálja elvetni azt a gondolatot, hogy a halál megtörtént. Kételkedik, haragot érez, vádolja önmagát, a halott személyt vagy az orvosokat, hogy engedték meghalni.

2. A rezignáltság, az elfogadás vagy a kétségbeesés fázisa, melyben a gyászoló felismeri a veszteség valódiságát, és bekövetkezik a szomorúság.

3. Az elkülönülés fázisa, amelyben a gyászoló „elengedi” azt, aki meghalt, és megindul a feldolgozás.

A szakirodalom a gyermek halálának feldolgozását komplikált érzelmi folyamatként írja le, mely – eltérően a gyász egyéves időtartamától – minimum három évig tartó intenzív fájdalmat, szorongást, ürességérzést jelent. Meghosszabbodhatnak ezek az érzelmek, ha a szülő – indokolatlanul is – bűntudatot érez, amiért bekövetkezhetett az elképzelhetetlen.