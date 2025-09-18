Régió

Egy személyt ápolnak kórházban a Somodinál történt baleset sérültjei közül

Egy személyt ápolnak kórházban a Somodinál történt baleset sérültjei közül
TASR-felvétel
tasr
TASR

Már csak egy személyt ápolnak kórházban a Somodi (Drienovec) mellett (Kassa-vidéki járás) történt múlt heti baleset sérültjei közül. A nő állapota stabil, a többi sérültet már hazaengedték.

A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban (UNLP) eredetileg három sérültet ápoltak. „A baleset sérültjei közül már csak egy van a kórházunkban, nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, válságos állapotban került hozzánk, de sikerült stabilizálni az állapotát. Jelenleg a baleseti sebészeten ápolják” – tájékoztatott Ladislava Šustová, a kórház szóvivője.

Két sérültet az Agel Kassa-sacai kórházában ápoltak. „Ma mindkettejüket hazaengedtük, otthon fognak lábadozni” – mondta Ivana Holíková, az Agel SK kommunikációs menedzsere.

A rozsnyói kórházban egy sérültet kezeltek, őt már a hétvégén hazaengedték, mondta Bianka Krejčíová, a Penta Hospitals SK munkatársa. 

A baleset szeptember 8-án történt Somodi közelében, egy busz és egy teherautó ütközött össze, a 63 éves buszsofőr életét vesztette, 33-an sérültek meg. A rendőrség általános veszélyeztetés és testi sértés miatt indított büntetőeljárást.

közlekedési baleset
rendőrség
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?