Már csak egy személyt ápolnak kórházban a Somodi (Drienovec) mellett (Kassa-vidéki járás) történt múlt heti baleset sérültjei közül. A nő állapota stabil, a többi sérültet már hazaengedték.
Egy személyt ápolnak kórházban a Somodinál történt baleset sérültjei közül
A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban (UNLP) eredetileg három sérültet ápoltak. „A baleset sérültjei közül már csak egy van a kórházunkban, nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, válságos állapotban került hozzánk, de sikerült stabilizálni az állapotát. Jelenleg a baleseti sebészeten ápolják” – tájékoztatott Ladislava Šustová, a kórház szóvivője.
Két sérültet az Agel Kassa-sacai kórházában ápoltak. „Ma mindkettejüket hazaengedtük, otthon fognak lábadozni” – mondta Ivana Holíková, az Agel SK kommunikációs menedzsere.
A rozsnyói kórházban egy sérültet kezeltek, őt már a hétvégén hazaengedték, mondta Bianka Krejčíová, a Penta Hospitals SK munkatársa.
A baleset szeptember 8-án történt Somodi közelében, egy busz és egy teherautó ütközött össze, a 63 éves buszsofőr életét vesztette, 33-an sérültek meg. A rendőrség általános veszélyeztetés és testi sértés miatt indított büntetőeljárást.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.