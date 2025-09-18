Egy személyt ápolnak kórházban a Somodinál történt baleset sérültjei közül

A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórházban (UNLP) eredetileg három sérültet ápoltak. „A baleset sérültjei közül már csak egy van a kórházunkban, nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, válságos állapotban került hozzánk, de sikerült stabilizálni az állapotát. Jelenleg a baleseti sebészeten ápolják” – tájékoztatott Ladislava Šustová, a kórház szóvivője.

Két sérültet az Agel Kassa-sacai kórházában ápoltak. „Ma mindkettejüket hazaengedtük, otthon fognak lábadozni” – mondta Ivana Holíková, az Agel SK kommunikációs menedzsere.

A rozsnyói kórházban egy sérültet kezeltek, őt már a hétvégén hazaengedték, mondta Bianka Krejčíová, a Penta Hospitals SK munkatársa.

A baleset szeptember 8-án történt Somodi közelében, egy busz és egy teherautó ütközött össze, a 63 éves buszsofőr életét vesztette, 33-an sérültek meg. A rendőrség általános veszélyeztetés és testi sértés miatt indított büntetőeljárást.