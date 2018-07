Szívbetegséget jelezhet, ha hosszú utazáskor bedagad a láb

Ki ne szeretne kecses lábat még a legnagyobb melegben és több órás utazás után is? Nyáron sajnos gyakran előfordul, hogy bizony úgy bedagad a láb, hogy a zoknit is alig lehet róla lehúzni. Persze nemcsak kellemetlen, hanem csúnya látvány is a vizenyős láb.

Még ennél is nagyobb baj, hogy nemcsak az alsó végtagok, hanem a has, sőt még a tüdő is vizenyőssé válhat.



Nem akarunk senkit megijeszteni, de ez a krónikus szívelégtelenség egyik jele lehet. Ebben a betegségben Európában legalább 15 millió ember szenved, s 40 év felett minden ötödik embert érint. Az a legfontosabb, hogy az ember komolyan veszi-e, vagy csak legyint rá és hagyja, hogy a még súlyosabb tünetek is kifejlődjenek. A duzzanat önmagában nem betegség, mindig valamilyen más probléma tünete. Úgy alakul ki, hogy akár több liter folyadék halmozódik fel a végtagban, a hasban vagy a tüdőben. Oka lehet vese- vagy májbetegség, baleset utáni állapot, rosszul működő pajzsmirigy, érbetegség, esetleg nyirokrendszeri zavar. A felmérés szerint az embereknek mindössze 28 százaléka sejti, hogy szívbetegség húzódhat meg a háttérben. A krónikus szívelégtelenség esetében a lábdagadás a szervezet egyfajta védelmi mechanizmusa. Így próbálja kompenzálni azt, hogy a szív nem tudja 100 százalékosan ellátni feladatát. A betegségree jellemző, hogy a szív nem képes elegendő mennyiségű vért pumpálni a szervezetbe. Természetesen elsősorban a létfontosságú szervek funkcióját igyekszik megőrizni, és főként ezeknek biztosítani a megfelelő mennyiségű vért. A vérkeringés egyensúlya felbomlik, aminek következtében a vér a nem kívánt helyeken felgyülemlik, és ott duzzanatot vált ki, nemcsak a bokán, hanem az egész lábon, a hasban és a tüdőben.

Vízhajtás gyógynövényekkel! Ha nem szívprobléma áll a lábdagadás hátterében, megkönnyíthetjük a szervezet dolgát, ha vízhajtó gyógynövényteát iszunk. Fokozza a veseműködést, ezáltal könnyebben beindulnak a szervezet salaktalanító folyamatai. A legintenzívebb vízhajtó tulajdonsággal bíró gyógynövény a mezei zsurló, a nyírfalevél, a lestyán, a petrezselyem és az aranyvessző. A mezei zsurlóból készült gyógyteát nemcsak vízhajtás céljából, hanem húgyúti megbetegedések esetén is ajánlott fogyasztani, hiszen fokozza a vizeletkiválasztást, illetve tisztítja a vesét és a húgyutakat. A petrezselymet használhatja levesek, tészták és húsfélék elkészítéséhez, ezzel is könnyítve a zsírok és fehérjék lebontását.



A hasi vizenyő befolyásolhatja az emésztést, étvágytalanságot, sőt, rosszullétet is okozhat.

Amikor a zokni bevág...



Ezt a nem szép látványt sokan azzal magyarázzák, hogy egész nap ültek, órákat töltöttek autóbuszban vagy repülőgépen, vagy túl meleg van. Ha pedig nem tudják felhúzni a cipőt, azt mondják, megnőtt a lábuk. Ez persze nem igaz, mert nem valószínű, hogy felnőttkorban valakinek is megnőne a lába. Ezt az állapotot a szívelégtelenség okozhatja, mert nem képes megfelelően pumpálnia vért és a testfolyadékot körforgásban tartani. A gravitáció itt is működik, így a folyadék elsősorban az alsó végtagokban gyülemlik fel és ezért dagad be leggyakrabban a boka.



Nem túlsúlyos, csak vizenyős



Ha valaki azt tapasztalja, hogy a szoknya vagy a nadrág derékban szűk és a testsúly rövid idő alatt jelentősen megnőtt, ennek nem csak az lehet az oka, hogy az utóbbi időben gyakrabban torkoskodott. A szívelégtelenség hirtelen súlynövekedéssel és a derékbőség megnövekedésével is jelentkezhet. Oka az lehet, hogy a hasüregben megnőtt a folyadék mennyisége. Előfordulhat, hogy egy hét alatt két kilót is felszed, pedig nem is eszik többet, mint korábban. A hasi vizenyő befolyásolhatja az emésztést, étvágytalanságot, sőt, rosszullétet is okozhat. Ha több hétig fennállnak a tünetek, gondolni kell a szívbetegségre és orvoshoz kell menni.

Gyors segítség Ha lefekszünk, helyezzünk a lábak alá magas párnát, hogy magasabban legyen, mint a fejünk és a szívünk. De az is megoldás, ha a poggyászra tesszük a lábunkat. Ajánlott beiktatni egy-egy félórás tempós sétát, kocogást, tornát, a vérkeringés megfelelő beindítása érdekében. Az alábbi egyperces gyakorlatot pedig mindenképpen végezzük el: Álljunk egyenes talajra, és emelkedjünk lábujjhegyre, majd ereszkedjünk vissza a sarkunkra. 10-szer ismételjük. Ezután végezzünk guggolásokat, így megfelelően pumpáljuk a vért a végtagok és a medence felé. Közben tartsuk előre vállmagasságban a karjainkat. Kezdetben, ha nehezebben megy, egy szék támlájára támaszkodhatunk.

A tüdő sem kivétel



A gyenge szív okozta tüdővizenyőre légszomj hívhatja fel a figyelmet. A vér, amit a szív nem tud kellőképpen a szervezetbe pumpálni, a tüdő vérkeringésében halmozódik fel, és folyadék kerül a tüdőhólyagocskákba, ahol levegőnek kellene lennie. Az ember először csak akkor érez légszomjat, ha sokat dolgozott, később már a szokásos tevékenységek végzésekor, a betegség előrehaladott stádiumában pedig már nyugalmi helyzetben is. Jellegzetes tünet, amikor fekve is légszomja van a betegnek, s ha felül, állapota javul.



Van különbség



A szívelégtelenség további tünete a fáradtság, amit az izmok rossz vérellátása, a túlzott szívdobogás és a gyakoribb vizelés okoz. Ha gyenge a szív, az egész ember gyenge. Tegyük fel a kérdést: mindent megteszünk szívünk egészségéért? Minden figyelmeztető jelet kellőképpen komolyan veszünk? Jó lenne, ha rendszeresen járnánk szűrővizsgálatra, s ha szükséges, kezeltetnénk magunkat, ha hozzátartozóinkat is figyelnénk, s ha például észreves?szük, hogy dagadt, vizenyős a lába, keze, teste, rávennénk, hogy kérjen kezelőorvosától kardiológiai kivizsgálást.