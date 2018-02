Szifilisszel fizethetünk a szexuális kalandért

Világszerte évente 5 millióra, Szlovákiában csaknem 400-ra tehető azoknak a száma, akik szifiliszben, vagyis vérbajban betegszenek meg – állítja az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Nálunk 1989 után kezdett elszaporodni ez a nemi úton terjedő betegség. Amikor megnyíltak a határok, a szexturizmus Szlovákiában is fejlődésnek indult. Azóta folyamatosan hallunk több-kevesebb új esetről. Az elmúlt hetekben a Tőketerebesi járás került a szifiliszről szóló hírek élére. Itt az országos átlagnál 16-szor többen betegedtek meg, elsősorban a 18 évnél fiatalabbak. E nemi betegséggel kapcsolatos legfontosabb információkat foglaljuk most össze.



Mi okozza?

A dugóhúzóra emlékeztető Treponema pallidum baktérium a felelős érte, amely többször is válthat ki fertőzést. o Lappangási ideje 9–90 nap. o A betegség 1. és 2. stádiumában fertőz a beteg, de a nem kezelt pá- ciensnél ez 2–4 évig is eltarthat. o A már említett nemi kapcsolaton kívül akkor is megfertőződhet az ember, ha azokkal a tárgyakkal kerül kapcsolatba, amelyeket a beteg akkor használt, amikor a szervezete baktériumokat bocsátott ki: így például akár törülközővel, ruházattal stb. is „elkaphatja” a kórokozót, de vérrel és nyállal is terjedhet, sőt a terhes nőről a magzatra is átjuthat. o Fontos tudni, hogy a szifilisz sikeresen kezelhető és gyógyítható.



Jellegzetes bőrtünetek

Kezelés nélkül a betegség különböző stádiumokban zajlik, melyek mindegyikében jellegzetes bőrtünetek jelennek meg. A korai, fertőző szifiliszre jellemző, hogy a kórokozó behatolási helyén körülírt, gyulladásos terület alakul ki, ami később elfekélyesedik, majd kb. 6 hét alatt heget hagyva begyógyul. A behatolás helye a nemi szerveken kívül lehet a szájban, a végbélnyílás kö- rül is. Ezen sebből általában egy van, és mindig a nyirokcsomók fájdalmatlan duzzanata kíséri. Jellemző még a korai szifiliszre a pénisz duzzanata, vizenyője („harangnyelv-pénisz”). A korai szifilisznek a második szakaszában ezek a tünetek már nem tapasztalhatók, viszont az egész testen bőrkiütések jelennek meg.



Egyéb következményei A bőrtüneteken kívül – a kezeletlen betegség – mozgászavart, értelmi leépülést, csontfájdalmat, gyengeséget, fejfájást, lá- zat, duzzadt lágyéki nyirokcsomókat, nyelési nehézséget, ová- lis alakú fekélyt a nemi szerven, a szájon, a végbélen, apró lapos kiütéseket, billentyűhibát, aortakiboltosulást, a mirigyes szerveken tályogot okozhat.



Előzzük meg!

Mivel a szifiliszt okozó baktérium a szabad levegőn nem életké- pes, terjedése szoros testi kontaktust igényel, vagyis nemi úton terjed. Nagy veszélyben vannak azok, akik gyakran váltogatják nemi partnereiket, figyelmen kí- vül hagyják a biztonságos szex szabályait, higiéniai színvonaluk alacsony. Óriási veszélyt jelent, ha például a várandós nő nem lá- togatja a nőgyógyászt a terhesség alatt, amikor a betegséget diagnosztizálni és kezelni lehetne. A megelőzés alapja a komplex szexuális felvilágosítás, de még a nemi élet megkezdése előtt. Ez a feltétele annak, hogy a tüneteket idejében felismerjék, a diagnosztikát elvégezzék és a kezelést elkezdjék. A másik rendkívül fontos té- nyező a nemi partnerek egymáshoz való hűsége és a biztonságos szex szabályainak betartása, példá- ul óvszer használatával. Rendkívül fontos, hogy a betegek betartsák a kezelőorvos utasításait. Talán nem mindenki tudja, hogy a dermatovenerológus kezeli nemcsak a bőrt, hanem a nemi betegségeket is, kivéve a HIV-fertőzést. Ez az infektológus kezébe tartozik. Tehát ha valaki furcsa elváltozásokat vesz észre a nemi szervek, a végbél környékén és a szájüregben, a bőrgyógyászt kell felkeresnie. (Összeállította: kovács)