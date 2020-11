A cukorbetegség kezelése és a Covid-19 – rendszertelenné vált a vércukorszintmérés

Nem csak arról van szó, hogy a cukorbetegnek nagyobb az esélye, hogy fertőzést kap és szövődmények alakulnak ki. A járványügyi rendelkezések miatt a betegek ritkábban mentek orvoshoz, és az életmódbeli változások tekintetében is lazítottak.

Romlott a táplálkozás minősége

Dr. Emil Martinka, a Szlovák Diabetológiai Szövetség elnöke is ezt tapasztalta. „Több betegem beismerte, hogy kevesebbet mozgott és táplálkozásának minősége is romlott. Gyakrabban fogyasztott zsírban sült, tartósított és tartós élelmiszert.” Sokan félnek a válság anyagi következményeitől és a szociális kapcsolatok elvesztésétől. Mindez negatívan hat az anyagcserére, megnő a heveny és krónikus szövődmények kialakulásának veszélye, s ezzel párhuzamosan romlanak az esetleges koronavírus-fertőzés kilátásai is. „A diabetológus feladata, hogy következmények nélkül átsegítse a beteget a járványon” – tette hozzá Martinka. A szakorvosok felhívják a betegek figyelmét, hogy a nehéz időszak ellenére is rendszeresen konzultáljanak a diabetológussal, és tartsák be a kezelés szabályait. Nagyon fontos, hogy rendszeresen járjanak friss levegőre, mozogjanak, egészségesen táplálkozzanak, erősítsék immunrendszerüket és sokat pihenjenek.

Naponta legalább 30 percet, ideális esetben 1 órát kellene a cukorbetegnek mozognia. Nem ajánlott neki az adrenalinsport, amikor az alsó végtagok sérülhetnek. Óvatosnak kell lenni a hosszú ideig tartó mozgással és a futással, mert ezek a sportok hipoglikémiát (a vércukorszint lezuhanását) válthatnak ki.

A megfelelő kezelés fontossága

A legfrissebb adatok szerint Szlovákiában tavaly több mint 370 000 cukorbeteget kezeltek, és több mint 24 000 új esetet diagnosztizáltak. Túlnyomó többségük 2. típusú cukorbetegségben szenvedett. Ráadásul a szakemberek szerint 100 000 ember még nem tudja, hogy cukorbeteg. Erre leggyakrabban műtét előtti kivizsgáláson vagy szűrővizsgálaton derül fény.

A cukorbetegséggel párhuzamosan más, úgynevezett társult betegségek is kialakulnak, mint például magas vérnyomás, magas koleszterinszint, szív-, szem- és vesebetegség, lisztérzékenység és mások. „A 2. típusú cukorbetegségben szenvedők 75 százaléka kardiovaszkuláris betegségben hal meg, ami riasztó” – mondta dr. Zbynek Schroner, a Szlovák Diabetológiai Társaság alelnöke.

Öt évvel ezelőtt fordulat következett be a cukorbetegség kezelésében. Ekkor hozták nyilvánosságra annak a tanulmánynak az eredményeit, amely azt mérte fel, hogy a cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerek új csoportjával hogyan lehet hatni a szív- és érrendszeri betegségekre. Ezek a gyógyszerek lényegesen javítják a beteg kilátásait, mégpedig azzal, hogy gátolják az olyan súlyos társult betegségek kialakulását, mint a szív- és érrendszeri betegségek, agyi érbetegségek és vesebetegségek. Az új gyógyszerek hatására 38 százalékkal csökkent a szív- és érrendszeri okokból bekövetkezett halálesetek száma, 32 százalékkal a bármilyen okból bekövetkezett halálesetek száma, 35 százalékkal kevesebben kerültek szívelégtelenség miatt kórházba, és 39 százalékkal lefékezte a vesebetegség előrehaladását. Szlovákiában ezeket a gyógyszereket a betegeknek mindössze 5-7 százaléka használja, ami a szakemberek szerint nagyon kicsi arány. Oka az, hogy a betegnek hozzá kell a gyógyszerhez fizetnie. A diabetológusok és a betegszervezetek változást sürgetnek, és szorgalmazzák e helyzet újraértékelését. Ezenkívül más problémára is felhívják a figyelmet: sok cukorbeteg, főleg a szeniorok nem engedhetik meg maguknak, hogy sokat fizessenek a gyógyszerekért. Emiatt gyakran megszakítják a kezelést, így romlik az egészségi állapotuk, és olyan súlyos szövődmények alakulnak ki, mint a diabetikus láb, a veseelégtelenség, a látásromlás, az infarktus, az agyi érkatasztrófa. Előny az is, hogy ha a jól kezelt cukorbeteg Covid-19- fertőzést kap, kisebb a szövődmények kialakulásának kockázata.

Ajánlott mozgásformák gyaloglás (4-6 km/óra sebességgel), ha az egészségi állapot megengedi

nordic walking (skandináv gyaloglás, sportos gyaloglás)

cross trainer (ízületkímélő elliptikus mozgás)

izomerősítés

úszás, vízi aerobik (nem ajánlott annak, akinek cukorbetegségből eredő lábszárfekélye van)

kerékpározás

torna fitneszlabdával.

Így erősítse az immunrendszert!

A cukorbeteg a veszélyeztetettek csoportjába tartozik, hajlamos a légúti fertőzésre. Immunrendszere gyenge, s ezért nagyobb az esély arra, hogy felső vagy alsó légúti betegséget kap. Akinek magasabb a cukorszintje, a Covid-19-fertőzésre is nagyobb az esélye. Fontos, hogy betartsa az alábbiakat:

pontosan és rendszeresen ellenőrizze a cukorszintjét

mozogjon a friss levegőn és a napon

mozogjon rendszeresen, végezzen aerób és izomerősítő gyakorlatokat

fogyasszon egészséges ételeket, amelyekben megfelelő mennyiségű fehérje, ásványi anyag, nyomelem, A-, B-, C-, D- és E-vitamin van, továbbá zöldséget, gyümölcsöt, halat, hüvelyeseket, diót, gombát, diétás ételeket

kerüljenek az asztalra immunerősítő ételek (gyömbér, bodza, áfonya, gomba, búzacsíra, joghurt, dinnye, spenót, zöld tea, brokkoli, fokhagyma, hagyma, gránátalma)

segítse az egészséges bélflórát (bél mikrobióta) elegendő zöldség, gyümölcs, savanyított tejtermékek, esetleg probiotikumok fogyasztásával

ügyeljen a megfelelő hidratálásra (naponta 2-2,5 l folyadék)

pihenjen és aludjon eleget (8 óra)

kerülje a stresszt

gondolkodjon pozitívan, előzze meg a depressziót és a szorongást.

