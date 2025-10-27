Nem léptünk előre a csontritkulás megelőzésében

Világszerte több mint 500 millió ember szenved csontritkulásban, vagyis oszteoporózisban. Három 50 év feletti nő és öt férfi közül egy élete során csonttörést szenved. Ennek ellenére az emberek 80 százaléka nem tud csontbetegségéről, így nem is kezelik. Erre a súlyos tényre hívták fel a figyelmet a szakemberek a csontritkulás világnapján (október 20.).
Ami a betegség előfordulását, megelőzését illeti, Szlovákia sem kivétel, a helyzet nálunk is rossz. 2019-ben körülbelül 76 ezer csonttörés volt, ami azt jelenti, hogy naponta 207, óránként pedig 9 embernek törik el valamelyik csontja. Bár az oszteoporózis előfordulása nálunk 4,2 százalékkal alacsonyabb, mint az Európai Unióban, a törések száma átlagon felüli, ami azt jelzi, hogy a betegséget nem mindenkinél diagnosztizálják, és a betegek nagy része nem kap megfelelő kezelést.
„A helyzet súlyosságáról vall, hogy sokan halnak meg a csonttöréssel összefüggő szövődmények következtében. Az európai SCOPE 2021 projekt adatai szerint Szlovákiában 100 ezer lakosra 216 haláleset jut, miközben az európai átlag 116. Más szóval: a csontritkulás miatt bekövetkezett törés következményeként nálunk az európai átlagnál csaknem kétszer többen halnak meg”
– mondja Juraj Payer professzor, a Szlovák Oszteoporózis Társaság elnöke.
Még mindig lebecsüljük
A csontritkulás „csendes” betegség, mindenféle speciális tünet nélkül fejlődik ki, és gyakran csak eséskor vagy enyhe terheléskor bekövetkezett csonttöréssel hívja fel magára a figyelmet. Az első figyelmeztető jel a testmagasság fokozatos csökkenése, a hát görbülése és fájása lehet. Gyakran még e tüneteket sem követi alapos komplex vizsgálat vagy kezelés, pedig enélkül a betegek 50 százaléka 18 hónapon belül újabb csonttörést szenved.
„Külön problémát jelent, hogy a betegek nem veszik komolyan az ajánlott kezelést, és semmit nem változtatnak életmódjukon. A folyamatos ignorálás csökkenti a kezelés hatását. Ha a gyógyszeres kezelés mértéke 50 százalék alá esik, a hatás a nullával egyenlő” – figyelmeztet a professzor.
Veszély a betegnek, teher a betegellátó rendszernek
A csontritkulás okozta törés nemcsak fájdalmat jelent, hanem azt is, hogy a beteg nem tudja magát ellátni, csökken az életminősége, és nagy lelki teher nehezedik mind a betegre, mind a családjára. A nem kezelt csontritkulás ráadásul megnehezíti a betegellátó rendszer és a társadalom működését. A hozzáférhető adatok szerint a 45 év feletti nők a csontritkulás miatt több időt töltenek a kórházban, mint más betegségek miatt, beleértve az infarktust, a cukorbetegséget és a mellrákot is. A csontritkulásban szenvedő férfiak gyakrabban szorulnak kórházi kezelésre, mint a prosztatarákban szenvedők.
Jó hír, hogy az öregedést nem feltétlenül kíséri csontritkulás. Megfelelő életmódbeli változtatásokkal és a csontok egészségéről való korai gondoskodással elkerülhető lenne. A megelőzés szabályai ismertek, egyszerűek, mindenki számára megvalósíthatóak, de fontos lenne, hogy a beteg hallgasson az orvosra és együttműködjön vele.
„A csontritkulás megelőzésének alapja az aktív életmód sok mozgással, ami megőrzi a csontok és izmok feszességét, továbbá az elegendő meszet, fehérjét és D-vitamint tartalmazó kiegyensúlyozott étkezés. Nemcsak esztétikai kérdés, hanem a csontok egészségének alapja, hogy testtömegindexünk 19–25 között legyen. Idősebb korban érdemes a lakást úgy átrendezni, hogy biztonságos legyen, és csökkenjen a baleset kockázata”
– mondja Peter Jackuliak, a társaság tudományos titkára.
Minden lépés számít
A szakemberek előrejelzése nem túl rózsás: 2040-ig megduplázódik azoknak a száma, akiknél magas a csonttörés kockázata. 2010-ben 158 millió volt a betegek száma, 2040-re 319 millió lesz. Várható, hogy Szlovákiában 2034-re 33 százalékkal több lesz a csonttörés, évente több mint százezer. Ez mind a beteg, mind a társadalom szempontjából óriási terhet jelent.
A csontritkulás idei világnapja alkalmából a szakemberek sürgetik, hogy a közvélemény, az egészségügyi dolgozók és a felelős intézmények alapvetően változtassanak a csontok egészségéhez való viszonyulásukon. Minden embernek ismernie kell, hogyan előzheti meg a betegséget, egészen a gyerekkortól, és minden betegnek már az első törés után minden halogatás nélkül szakorvosi vizsgálaton kellene részt vennie és megfelelő kezeléshez jutnia. Az egészséges csontok ugyanis minden életkorban az aktív, független élet feltételei.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.