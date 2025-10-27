Nem léptünk előre a csontritkulás megelőzésében

Ami a betegség előfordulását, megelőzését illeti, Szlovákia sem kivétel, a helyzet nálunk is rossz. 2019-ben körülbelül 76 ezer csonttörés volt, ami azt jelenti, hogy naponta 207, óránként pedig 9 embernek törik el valamelyik csontja. Bár az oszteoporózis előfordulása nálunk 4,2 százalékkal alacsonyabb, mint az Európai Unióban, a törések száma átlagon felüli, ami azt jelzi, hogy a betegséget nem mindenkinél diagnosztizálják, és a betegek nagy része nem kap megfelelő kezelést.

„A helyzet súlyosságáról vall, hogy sokan halnak meg a csonttöréssel összefüggő szövődmények következtében. Az európai SCOPE 2021 projekt adatai szerint Szlovákiában 100 ezer lakosra 216 haláleset jut, miközben az európai átlag 116. Más szóval: a csontritkulás miatt bekövetkezett törés következményeként nálunk az európai átlagnál csaknem kétszer többen halnak meg”

– mondja Juraj Payer professzor, a Szlovák Oszteoporózis Társaság elnöke.

Még mindig lebecsüljük

A csontritkulás „csendes” betegség, mindenféle speciális tünet nélkül fejlődik ki, és gyakran csak eséskor vagy enyhe terheléskor bekövetkezett csonttöréssel hívja fel magára a figyelmet. Az első figyelmeztető jel a testmagasság fokozatos csökkenése, a hát görbülése és fájása lehet. Gyakran még e tüneteket sem követi alapos komplex vizsgálat vagy kezelés, pedig enélkül a betegek 50 százaléka 18 hónapon belül újabb csonttörést szenved.

„Külön problémát jelent, hogy a betegek nem veszik komolyan az ajánlott kezelést, és semmit nem változtatnak életmódjukon. A folyamatos ignorálás csökkenti a kezelés hatását. Ha a gyógyszeres kezelés mértéke 50 százalék alá esik, a hatás a nullával egyenlő” – figyelmeztet a professzor.

Veszély a betegnek, teher a betegellátó rendszernek

A csontritkulás okozta törés nemcsak fájdalmat jelent, hanem azt is, hogy a beteg nem tudja magát ellátni, csökken az életminősége, és nagy lelki teher nehezedik mind a betegre, mind a családjára. A nem kezelt csontritkulás ráadásul megnehezíti a betegellátó rendszer és a társadalom működését. A hozzáférhető adatok szerint a 45 év feletti nők a csontritkulás miatt több időt töltenek a kórházban, mint más betegségek miatt, beleértve az infarktust, a cukorbetegséget és a mellrákot is. A csontritkulásban szenvedő férfiak gyakrabban szorulnak kórházi kezelésre, mint a prosztatarákban szenvedők.

Jó hír, hogy az öregedést nem feltétlenül kíséri csontritkulás. Megfelelő életmódbeli változtatásokkal és a csontok egészségéről való korai gondoskodással elkerülhető lenne. A megelőzés szabályai ismertek, egyszerűek, mindenki számára megvalósíthatóak, de fontos lenne, hogy a beteg hallgasson az orvosra és együttműködjön vele.

„A csontritkulás megelőzésének alapja az aktív életmód sok mozgással, ami megőrzi a csontok és izmok feszességét, továbbá az elegendő meszet, fehérjét és D-vitamint tartalmazó kiegyensúlyozott étkezés. Nemcsak esztétikai kérdés, hanem a csontok egészségének alapja, hogy testtömegindexünk 19–25 között legyen. Idősebb korban érdemes a lakást úgy átrendezni, hogy biztonságos legyen, és csökkenjen a baleset kockázata”

– mondja Peter Jackuliak, a társaság tudományos titkára.

Minden lépés számít

A szakemberek előrejelzése nem túl rózsás: 2040-ig megduplázódik azoknak a száma, akiknél magas a csonttörés kockázata. 2010-ben 158 millió volt a betegek száma, 2040-re 319 millió lesz. Várható, hogy Szlovákiában 2034-re 33 százalékkal több lesz a csonttörés, évente több mint százezer. Ez mind a beteg, mind a társadalom szempontjából óriási terhet jelent.

A csontritkulás idei világnapja alkalmából a szakemberek sürgetik, hogy a közvélemény, az egészségügyi dolgozók és a felelős intézmények alapvetően változtassanak a csontok egészségéhez való viszonyulásukon. Minden embernek ismernie kell, hogyan előzheti meg a betegséget, egészen a gyerekkortól, és minden betegnek már az első törés után minden halogatás nélkül szakorvosi vizsgálaton kellene részt vennie és megfelelő kezeléshez jutnia. Az egészséges csontok ugyanis minden életkorban az aktív, független élet feltételei.