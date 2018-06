Káros a napozás, ha nem tudjuk, hol a határ

Az egész évben várt szabadságot alaposan megkeserítheti a túlzásba vitt napozás, aminek következtében bőrünk megéghet, vagy napszúrást kapunk. Hogy ez még véletlenül se forduljon elő, fontos, hogy betartsuk a biztonságos napozás alapszabályait.

Amint azt az egyik gyógyszertárhálózat által végzett felmérés mutatja, még mindig nem beszéltünk eleget arról, mire kell ügyelni, ha napra megyünk, s hogyan kell védekezni a leégés ellen. Bizonyításképpen egy adatot hadd említsünk: a 11 545 megkérdezett vásárló 16 százaléka bevallotta, hogy a napozáshoz semmilyen készítményt nem használ.

Az öt napig tartó felvilágosító kampány alatt végzett felmérés egyértelműen megmutatta, hogy az észszerű napozás szabályainak megmagyarázására, a megfelelő készítmények kiválasztására, a bőr fototípusának meghatározására szüntelenül nagy figyelmet kell fordítani. Nagyon fontos, hogy ha a tengerhez utazunk, a bőrünket gondosan felkészítsük az erős napfényre.

Sokan nem használnak semmit

A megkérdezettek 19 százaléka elárulta, hogy ha napozik, mindig lesül. S voltak közöttük olyanok, akik semmilyen készítményt nem használnak, tehát nem védik bőrüket, pedig 6 százaléknál a családban volt bőrrákos beteg. Örvendetes, hogy a megkérdezettek mindössze 3 százaléka jár szoláriumba, de csaknem háromnegyedük egyáltalán nem ellenőrizteti anyajegyeit. A felmérésből egyértelműen kiderült, hogy a napozási tanácsadást elsősorban a nők veszik igénybe.

A bőrvédő antioxidánsok

A leégésen kívül a túlzott napozás napallergiát, a bőr idő előtti öregedését válthatja ki. Ha ennek ellenére sem tud a napfényről lemondani, az alábbi szabályokat mindenképpen igyekezzen betartani:

- Szemét védje UV szűrős napszemüveggel, viseljen fejfedőt és laza ruhát. Ne feledkezzen meg az elegendő folyadékpótlásról. A folyadékmennyiség több tényezőtől függ. Általában 15 kg-ra fél liter folyadék ajánlott. Ez azt jelenti, hogy egy 70 kilós embernek egy nap 2,3 liter folyadékot, ideális esetben tiszta vizet kell meginnia.

- 11 és 15 óra között kerülje al tűző napot, mert a sugárzás erőssége ilyenkor a legnagyobb. Bőrét fokozatosan szoktassa a napfényhez.

- A napfényvédő készítményt egyenletesen, elegendő mennyiségben 60 perccel a napozás előtt legalább kétszer vigye fel a bőrre. Ezt kétóránként ismételje meg. Ügyeljen az orra, fülre, szájra, lábfejre, az anyajegyekre és a hegekre. Ezeket az érzékeny helyeket gondosan védeni kell, mert itt ég le leghamarabb és itt a legfájdalmasabb a bőr.

- Figyelje az órát, hogy menynyi időt tölt a tűző napon, mert ha túl hosszú ideig van a napon, a napszúrás veszélye fenyeget. Előfordul, hogy csak néhány órával később jelentkezik, például éjszaka. Ha sokáig tartózkodik például a felforrósodott autóban vagy meleg helyiségben, a test veszélyesen felhevülhet, s fejfájás, láz, gyengeség, roszszullét, hányás, zavarodottság, bőrgyulladás jelentkezhet.

- Megelőzésképpen szedjen antioxidánsokat – cinket, biotint, C-vitamint –, amelyek védik a bőrt.

Fejfedő és napszemüveg kötelező

Tartsa szem előtt, hogy a gyerek érzékenyebb a napfényre, mint a felnőtt. Már rövid idő alatt túlhevülhet és napszúrást kaphat. Sokáig ne tartózkodjon a napon, mert felnőttkorára megnő a bőrrák veszélye.

A biztonságos gyereknapoztatás szabályai:

- 6 hónapos korig a csecsemőt egyáltalán ne vigye napra, védje a közvetlen napsugaraktól

- hároméves gyerek ne napozzon, csak bizonyos ideig legyen a napon, és rendszeresen kenje őt be napozókrémmel

- a bőr fototípusától függetlenül magas faktorszámú krémet használjon akkor is, amikor például ruhában fürdik, fürdés után ne hagyja nedves ruhában.

- a gyerekkocsiban lévő csecsemő fedetlen testrészeit is kenje be napozókrémmel

- ügyeljen arra, hogy elegendő folyadékot igyon, legyen sapka a fején és napszemüveg a szemén.