Ismeri ön a gyakori húgyúti fertőzésések okát?

Húgyúti nehézségei talán már minden nőnek voltak. Egy–két óra alatt nem lehet megszabadulni tőlük, így nagyon megkí­nozzák az embert. Ám ha ismerjük az okot, el lehet kerülni.

A szakemberek egyik tanácsa a hölgyek­nek: szeretkezés után menjenek pisilni. A bajt ugyanis azok a baktériumok okozhatják, amelyek a végbélből viszonylag könnyen bekerülnek a húgycsőbe. Vessen véget ezeknek a panaszoknak!

A nők hajlamosak arra, hogy vi­zelési problémáikért a megfázást hibáztassák. Ám ez csak mítosz, amit már gyerekkorunkban be­lénk neveltek. Ugye ismerős: „Ne ülj a hideg kőre, mert felfázol.” Ám ennek a figyelmeztetésnek kicsi a valóságtartalma.

„A húgyúti fertőzés leggyakoribb tünete a fájdalmas és gyakori vizelés, az alhasi fájdalom. Ezek a problé­mák gyakrabban kínozzák a nőket, mint a férfiakat, ami lényegében lo­gikus is. A férfiaknál ugyanis a vég­bél és a húgycső sokkal távolabb van egymástól, mint a nőknél. A nők húgycsöve ráadásul rövidebb, és a baktériumok könnyebben bejutnak a húgyhólyagba. Gyakori panasz az is, hogy a nő nem tudja visszatartani a vizeletet” – mondja Dr. Marek Krolupper urológus főorvos.

Baktérium rossz helyen

A húgyúti panaszokat elsősor­ban baktériumok okozzák, konkrétan az Escherichia coli baktérium, amely az esetek 90 százalékáért felelős. Általában az emésztőrendszerünkben, vala­mint a végbél környékén talál­ható, és ott is kellene maradnia. Feladata az, hogy fékezze az egészségünkre veszélyes baktéri­umok elszaporodását. Ha azon­ban a vizeletkiválasztó rendszer­be kerül, betegséget okoz.

Kockázati tényező

Ez a baktérium könnyen eljut a végbélből a vizeletkiválasztó rendszerbe, például a vécéhasz­nálat utáni nem megfelelő tisz­tálkodás révén, de még ennél is gyakrabban szeretkezés alkalmá­val: a hímvessző vagy a vibrátor könnyen a húgyutakba „szállít­hatja” a baktériumot. Mivel a vi­zelési nehézségek gyakran meg­ismétlődhetnek, nemcsak a pon­tos diagnosztika és a kezelés rendkívül fontos, hanem a meg­előzés is. Senki sem akar fájdal­mak közepette élni, ugye? Ha már ismeri húgyúti problémái okát, az intim együttlét után mindig ürítse ki a húgyhólyagot, így eltávolíthatja a baktériumo­kat onnan, ahol nincs semmi ke­resnivalójuk. Nem éri meg lebe­csülni a megelőzést. Néha egy apróság is elég ahhoz, hogy elke­rülje a nagyobb bajt.

Ahogyan a nők látják

Ingerlékenység, tehetetlenség és idegesség – ezek a leggyakoribb érzések, amelyeket a nők éreznek, ha az említett tünetek megjelen­nek. Sokaknak ilyenkor bűntu­datuk van, szégyenlik, kínosan érzik magukat.

Következetes megelőzés

A nemi kapcsolat utáni vizelés, de még jobb, ha zuhanyozás a baktériumokat még azelőtt „ki­mossa”, hogy bajt okoznának. Emellett ügyelni kell a rendszeres folyadékpótlásra és a személyes higéniára is.