Intézkedések a sárgaság ellen

Amint arról lapunk is beszámolt, sárgaság több járásban ismételten előfordult. A veszélyeztetett régiókban működő iskoláknak azt ajánlja a hivatal, hogy alaposan tisztítsák meg és fertőtlenítsék a környezetet és azokat a felületeket, amelyeket a felületeket, amelyeket a gyerekek megérintenek. Ha lehetőség van rá, a testnevelésórát a szabadban tartsák.

A beteg gyereket ne vigyék óvodába

Dr. Tatiana Červeňová tiszti főorvos közleményben hívja fel az óvodai dolgozók figyelmét: reggelente alaposan ellenőrizzék a gyerekeket, hogy ne kerüljön a közösségbe beteg vagy még nem teljesen egészséges gyerek. Ügyeljenek arra, hogy minden óvodásnak saját pohara, fogkeféje, törülközője legyen, vihetnek magukkal egyszer használatos törlőkendőt is. El kell a gyerekeknek magyarázni, miért kell alaposan kezet mosni, főleg étkezés előtt. Rá kell őket szoktatni, hogy az iskolába, tornaterembe, ebédlőbe való belépés előtt fertőtlenítsék a kezüket, vagy folyó vízzel alaposan mossanak kezet, utána pedig egyszer használatos törlőkendővel törüljék meg.

Fontos a fertőtlenítés

Ha esetleg sárgaság ütötte fel a fejét az iskolában, rendszeresen fertőtlenítsék a termeket és felületeket, például a vécéket, mosdókat, csaptelepeket, kilincseket, klaviatúrákat, asztalokat, székeket, taneszközöket, villanykapcsolókat, s az óvodák esetében a játékokat is. Az iskolai éttermekben az edényeket a legmagasabb hőfokon fertőtlenítéssel tisztítsák. A Közegészségüg yi Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását a sárgaságot illetően. Szükség esetén azonnal járványellenes intézkedéseket léptet életbe, amiről a közvéleményt is tájékoztatja.

Mit kell tudni a betegségről?

Az A típusú vírusos májgyulladás fertőző betegség. Emberről emberre terjed a szokásos kapcsolattal. Rendszerint akkor terjed, ha nem tartják be a személyi higiénia szabályait (főleg ha vécéhasználat után és étkezés előtt nem mosnak alaposan kezet). Főleg a családokban, gyermekközösségekben, közvetve pedig fertőzött vízzel vagy élelmiszerrel terjed. Ez a vírus nagyon ellenálló a külső környezettel szemben. Lappangási ideje – az az idő, ami a vírus szervezetbe való bejutása és az első tünetek megjelenése között telik el – 15–50 nap. Ez azt jelenti, hogy a fertőzés után két hónappal is jelenhetnek a tünetek, s közben a fertőzött személy nyugodtan terjesztheti a fertőzést. A sárgaság esetében a lappangási idő a tünetek megjelenése előtt 1-2 hét.

Fontos, hogy mindenki alaposan, vagyis szappannal és meleg vízzel mosson kezet vécéhasználat és hazatérés után, étkezés előtt, vagy bármikor napközben, amikor úgy érzi, piszkos a keze. A sárgaságot oltással előzhetjük meg.

„A Közegészségügyi Hivatal folyamatosan ellenőrzi a járványügyi helyzetet a veszélyeztetett területeken. Ha felmerül a sárgaság gyanúja, epidemiológia vizsgálatot végeznek a fertőzés gócpontjában, és járványellenes intézkedéseket léptetnek életbe, hogy megakadályozzák a fertőzés terjedését. Ezek a helyzet súlyosságától függenek”

– mondja dr. Tatiana Červeňová tiszti főorvos.