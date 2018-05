Honnan tudjuk, hogy eleget eszik-e a kisbabánk?

A félelem, hogy nincs elég tej az egyik oka annak, hogy sokan lemondanak a szoptatásról, és elkezdik táppal etetni a picit. Amint a kicsi felsír, arra gondolnak, biztos éhes. Az előző részekben elmondtuk: az érett anyatej a tehéntejhez képest áttetsző, úgy néz ki, mintha vízzel lenne hígítva, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy rossz minőségű.

Az anyatejbankokban évente csaknem 6000 liter anyatejet vizsgálnak ki, és még egy esetben sem találtak híg vagy gyenge minőségű mintát. Ha a szoptatást nem korlátozzuk, a tej mennyisége is elegendő ahhoz, hogy a kisbaba jóllakjon. Az aggódás a baba éhezése miatt fékezi az anyatej felszabadulását és ürülését. A hozzátáplálás pedig tovább rontja a helyzetet.



Különbség az anyatejes és a tápszeres baba között



Visszás, amikor a normális súlyú szoptatott kisbabát a tápszerrel etetett dundi kortársaihoz hasonlítják. A legtöbb gyermekorvos is a régi, mesterségesen táplált csecsemők gyarapodási adataiból indul ki. Ha azok nem egyeznek meg az elvárt adatokkal, helytelenül azt javasolják, hogy az édesanya tápszerrel etesse a kicsit. Jó, ha tudjuk, hogy az említett adatok átlagértékek, átlagbaba pedig nincs. 2006-ban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) olyan növekedési adatokat publikált, melyek kiválóan tükrözik az egészséges, szoptatott babák fejlődését. Érdemes őket megnézni, mielőtt meginogna a szoptatásba vetett bizalmunk.



Mérjük, vagy ne mérjük?



Ha kételkedünk, mérhetünk, de valójában nem javasolt. Igaz, hogy megnyugtathatja a kismamát, viszont feleslegesen pánikot válthat ki, és már kisebb súlycsökkenéstől is idegeskedni kezd. Ha mérleget használunk, fontos, hogy szoptatás előtt és után is ugyanabban a ruhában, illetve pelenkában mérjük meg a babát. Érdemes tudni, hogy a babák nem mindig ugyanannyit esznek. Néha 4 óra is eltelik két szoptatás között, néha pedig csak 15 perc. Egyszer 90 ml-t, mászszor csak 20 ml-t fogyasztanak el. Fölösleges tehát mindig ellenőrizni a testsúlyt, de ha mégis ragaszkodunk hozzá, elég hetente egyszer.



Mi utal arra, hogy eleget evett a baba?



A jóllakott baba nyugodt, etetés után elalszik, arca rózsaszínű, puha, élénk, nedvdús. Önszántából fejezi be a szopást. Az első hónapokban naponta legalább 6-8-szor, a 4. hónaptól 4-6-szor lesz pisis a pelenkája. Naponta 3-8 alkalommal van lágy, krémes, mustárszerű széklete, később 3-4 napot ki is hagyhat. Nem kell megijednünk, ha több napig nincs széklete, ugyanis az anyatej olyan tökéletes táplálék, aminek minden alkotóeleme felszívódik. A baba 2-3 hét alatt eléri, féléves korára pedig megduplázza születési súlyát. Ha ezt tapasztaljuk, akkor nincs okunk aggodalomra. Ha viszont hiányt veszünk észre, akkor is van megoldás.



Ami biztosan segít



Ellenőrizzük a szoptatási technikát, fontos a jó mellre helyezés. Gyakrabban – napi 10-12 alkalommal – szoptassunk, még éjszaka is. Ne etessük a babát cumisüvegből, kiegészítő tápláláshoz használjunk fecskendőt, kanalat, poharat. Ne várjuk meg, hogy a baba sírni kezdjen az éhségtől. Fontos a bőrkontaktus és a higgadt, meghitt, nyugodt környezet kialakítása.

Haramia Zsuzsanna okleveles egészségügyi nővér, szoptatási tanácsadó