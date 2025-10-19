Forradalmi rákkezeléssel rukkoltak elő magyar orvosok

Az innovatív technológia alkalmazásával az eddiginél is biztonságosabb lehet a daganatos betegek gyógyszerellátása. A robot működéséről a Klinikai Központ vezetősége szerdán helyszíni bejáráson tájékozódott – számolt be az Egészségkalauz.

A robotot a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Egyetemi Gyógyszertárának 2017 óta működő citosztatikus keverékinfúzió-készítő laboratóriumában néhány hete alkalmazzák. Az automatizált citosztatikus keverékinfúzió-összeállító eszközt Magyarországon elsőként, Európában pedig negyedikként vezették be a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában.

„A robot használata jelentős előrelépés a gyógyszer- és betegbiztonság, valamint a dolgozók védelme szempontjából is. A Klinikai Központ kiemelt figyelmet fordít dolgozói egészségének és biztonságának védelmére, különösen azokban a munkafolyamatokban, amelyek fokozott kockázatot jelentenek – mint például a citosztatikumok előállítása és keverése. Ezek az eljárások speciális munkakörnyezetet igényelnek, ahol a maximális védelem elengedhetetlen. Mindezen túl a robot által előállított keverékinfúziók magas minősége a betegek biztonságát is nagyban erősíti. Éppen ezért nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült beszereznünk ezt a korszerű eszközt, amely nemcsak a legmagasabb biztonsági követelményeknek felel meg, de országos viszonylatban is egyedülállónak számít”– emelte ki Szabó Zoltán professzor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke.

A működéshez emberi közreműködés továbbra is szükséges például: a terápia (címkén lévő data matrix kód) beolvasása, az infúziókészítés hozzávalóinak (gyógyszer, vivőanyag, zárt gyógyszerátviteli eszköz) betöltése, a kész infúzió kivétele, de a robot jelentősen növeli az infúziókészítés hatékonyságát, biztonságosságát, használata egyszerű, egyértelmű.

„A készülék zárt gyógyszerátviteli eszközök használatával, AI-technológiával és – a három nagy felbontású kamerájának köszönhetően – többlépcsős, képalapú hitelesítéssel az egyik legbiztonságosabban működő rendszer, ami minimálisra csökkenti a gyógyszerkészítési hibák lehetőségét. Pontosan azonosítja a betegnek elrendelt terápiát, a felhasznált készítményeket, a gyógyszeres ampulláktól az infúziós palackokig, így biztosítva a teljes körű dokumentációt és visszakövethetőséget. A dolgozók védelme garantált, hiszen a folyamat teljesen automatizált, így nem kerülhetnek közvetlen kapcsolatba a citosztatikumokkal” – ismertette Buchholcz Gyula, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Egyetemi Gyógyszertár intézetvezető főgyógyszerésze.

A robot a tesztüzemben napi 40-50, a daganatos betegek kezelésében alkalmazott infúziót képes előállítani, de a kapacitását a jövőben a többszörösére is növelhetik. A robot teljes mértékben integrálható a meglévő kórházi informatikai rendszerbe, valamint kompatibilis az onkológiai terápiatervezést, és citosztatikum-készítést támogató CATO-szoftverrel.

A Klinikai Központ vezetősége szerdán látogatást tett a laboratóriumban, ahol megtekintette a citosztatikus keverékinfúzió összeállító robotot, és átfogó tájékoztatást kapott a technológia működéséről és a robotizált rendszer előnyeiről.