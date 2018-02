Ezek a foglalkozások ártanak a tüdőnek

Vannak szakmák, pontosabban a végzésük közben párolgó káros vegyszerek és gázok, amelyek a többi foglalkozáshoz viszonyítva sokkal jobban veszélyeztetik a tüdőnket.

Ezzel is magyarázható, hogy megnőtt az asztmás betegek száma, s egyre több embert érint a krónikus obstrukciós tüdőbetegség is. Ha hosszú ideig éri károsodás a tüdőnket, ez akár rákhoz is vezethet. Most összegyűjtöttük azokat a foglalkozásokat, amelyek a legnagyobb veszélyt jelentik a tüdőnkre nézve.

Építőipari munkások

Azokat, akik épületek bontása és rekonstrukciója során sok port lé­legeznek be, tüdőrák vagy azbesztózis fenyegeti, amire a tüdő hegesedése és merevvé válása jel­lemző. A szigetelő készítmények nagy része agresszív vegyszert tar­talmaz, amely károsítja a légutakat, s ebből később asztma fejlődhet ki.

Gyári munkások

A gyárakban az embert por, vegy­szerek, gázok veszélyeztetik, ami ugyancsak növeli az asztma és a krónikus obstrukciós tüdőbeteg­ség kialakulásának kockázatát. Az élelmiszeriparban például az aromatikus diacetil anyagot hasz­nálják. A tudományos felmérések szerint ez az anyag a tüdő legki­sebb részeit, a broncholiusokat károsítja.

Mezőgazdászok

A mezőgazdaságban sok vegy­szert, főleg peszticidet használ­nak. Munka közben elkerülhe­tetlen a különféle gőzök beléleg­zése. Kockázatokat rejt magában az állatokkal végzett munka is. Allergiás reakciót válthat ki, de sok olyan mérgező anyag van, például az ammónium vagy a hidrogén-szulfid, ami a trágyából szabadul fel.

Orvosok

Az egészségügyi dolgozók 8-12 százaléka érzékeny a latexre, ami súlyos allergiás reakciót idézhet elő. Még ha nem is használnak latex kesztyűt, kis darabok beke­rülhetnek a levegőbe, és roha­mot válthatnak ki. Már kaphatók latexmentes termékek is, de nem minden esetben lehet őket alkal­mazni.

Textilgyári munkások

A bisszinózis, vagyis a foglalkozási barna tüdőbetegség a textilmun­kások körében gyakori, főleg azo­kat sújtja, akik kárpitoznak, törül­közőt, zoknit, ágyneműt, ruhát készítenek. A pamutból vagy más anyagokból kiszabaduló részecs­kéket lélegzik be. Amikor a pamut szétszakad, nagy mennyiségű por szabadul fel, ami a levegőbe jut.

Takarítók

A gyakran használt fertőtlenítő­szerek olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek asztmát váltanak ki, vagy rontják az aszt­más beteg állapotát. Ami a ház­tartásokat illeti, természetes alapanyagú, kevésbé agresszív szereket kell használni. A kórhá­zak és középületek esetében erős fertőtlenítőt kell használni, de utána mindig alaposan ki kell szellőztetni.

Gépkocsiszerelők és szállítók

Az autóipari munka, főleg a ka­rosszériajavítás jelentősen rontja az asztmások egészségi állapotát. A különféle lakkok, festékek aller­giás reakciót válthatnak ki, a kipá­rolgott anyagok pedig légzési pa­naszokat okozhatnak. Segíthet a ventilátor, a kesztyű, a védőszem­üveg és a szellőztetés. Az árumoz­gatókat vagy pedig a vasút dolgo­zóit a kipufogógázok veszélyezte­tik, és évek múlva obstrukciós tü­dőbetegség jelentkezhet náluk.

Bányászok

A tüdőbetegségeket tekintve az egyik legveszélyesebb a bányász munkája. A zárt tér, a por, a nem megfelelő szellőztetés idővel a tüdő hegesedéséhez vagy krónikus obst­rukciós tüdőbetegséghez vezet.

Tűzoltók

Mentéskor a tűzoltók füstöt és sok vegyszert lélegeznek be, ami káro­sítja a tüdőt. A védőfelszerelésnek köszönhetően azonban ma már a veszély minimális. Veszélyesebbek a különféle vegyszerek és a por, ami az épületek romjai alatt emberek keresésekor kerül a tüdőbe. Sokan ilyenkor sem viselnek maszkot.

Pincérek és csaposok

A bárok füstös helyiségei tele van­nak veszélyes anyagokkal. A pincé­rek és csaposok passzív dohányo­sokká válnak, és ugyanúgy fenye­geti őket a tüdőrák, mint a dohá­nyosokat. Sok vendéglőben már van szellőző, de azért még akad olyan vendéglő, ahol ezt nem tart­ják fontosnak. (kovács)