Az európai kardiológusok szerint az oltás védi a szívet!

Európában évente 50 millióan kapnak influenzát, 15–70 ezren pedig belehalnak a szövődményekbe. Bár rendszerint rövid ideig tart ez a betegség, gazdagsági és egészségi szempontból a kár óriási.

Az oltás hatásosságáról szóló bizonyítékok ellenére Szlovákiában kevesen vállalják a védőoltást. A 2024/25-ös szezonban mindössze 5,2 százalék volt az átoltottság, a szenioroknak pedig a 11–13 százaléka oltatta be magát. A krónikus betegek körében ez az arány 11,84 százalék.

„Sokatmondó adat, hogy a infarktuson átesettek 8,5, a szívelégtelenséggel küzdőknek pedig csak 8,7 százaléka oltatta be magát”

– mondja Petra Ištokovičová elemző, s hozzáteszi, hogy márpedig ezek a betegek vannak a legnagyobb veszélyben.

Az influenza nemritkán tüdőgyulladást okozhat, ronthatja az asztmás vagy krónikus obstruktív tüdőbetegségben és cukorbetegségben szenvedő beteg állapotát, megnövelheti az érelzáródás vagy a veseelégtelenség kockázatát. Több tanulmány igazolja, hogy súlyos szív- és érrendszeri betegséget, például infarktust vagy agyiér-katasztrófát indíthat el. Az influenza okozta haláleseteket még mindig lebecsülik, pedig ezeket el lehetne kerülni.

Sereghajtók vagyunk Európában

Az új álláspont szerint, amit júniusban a European Heart Journal folyóirat közölt, a védőoltás a magas vérnyomás és a koleszterinszint ellenőrzésén, a dohányzás abbahagyásán kívül a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének új alappillére. Az influenza és a többi fertőzés rontja a szívbeteg állapotát, megnöveli az infarktus és az agyiér-katasztrófa kialakulásának kockázatát. Nemcsak a szeniorokra és a krónikus betegekre, hanem az egészséges emberekre is veszélyes lehet.

„A mechanizmus jól ismert: az influenzavírus erős immunválaszt indít el, ami gyulladást vált ki. Ez az ereket és a szívet is érinti, destabilizálódnak az ateroszklerotikus plakkok, és heveny kardiovaszkuláris reakció alakulhat ki”

– mondja dr. Milan Luknár, a Szlovák Kardiológiai Társaság elnöke. „A rendelkezésre álló bizonyítékok és az Európai Kardiológiai Társaság legújabb álláspontja világosan jelzi, hogy az ismert megelőző intézkedéseken kívül a védőoltást a megelőzés alappillérének kell tekinteni. Orvosként a betegeket és a kollégákat arra ösztönzöm, hogy használják ki a védekezésnek ezt az egyszerű és hatásos formáját” – tette hozzá a szakember.

„A szívritmuszavarban, ischémiás szívbetegségben, szívelégtelenségben szenvedő, infarktuson vagy agyiér-katasztrófán átesettek egyéb súlyos szövődmények nagy kockázatával élnek. Az influenza jelentősen ronthatja egészségi állapotukat és megnövelheti a kórházi kezelés és a halál veszélyét”

– állapítja meg dr. Ivana Šoóšová kardiológus.

Az Egészségügyi Elemzések Intézetének legújabb tanulmánya a halálozást vizsgálta - függetlenül az októl –, mégpedig a 60 éven felüli beoltottak és a nem beoltottak körében. „Eredményeink azt mutatják, hogy a 2023/2024- es szezonban a 60 éven felüliek közül, akik nem vették fel a védőoltást, 1,6-szor többen haltak meg, mint a beoltottak közül. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a beoltottak közül 10 ember meghalt, akkor a nem beoltottak közül 16” – magyarázza Petra Ištokovičová, az intézet munkatársa.

Korábban kezdődhet a járvány

Ausztrália a járványt illetően fél évvel mindig megelőzi Európát. Májustól októberig ott keringő vírusokat alaposan monitorozzák és jelentik. Az ott zajló járvány előre jelzi, hogy milyen lesz nálunk az influenzaszezon. „Az idei az elmúlt öt év legsúlyosabbja. Rendkívül korán kezdődött, s gyorsan terjedt. A kórházi kezelésre szorult betegek 90 százaléka nem volt beoltva. Az influenza, az RSV és a Covid-19 vírus okozta halálesetek száma nagyobb volt, mint a pandémia előtt” – mondja Zuzana Krištúfková professzor asszony, a Szlovák Epidemiológiai és Vakcinológiai Társaság elnöke.

Csökkenti a kórházi kezelés kockázatát

„A kardiovaszkuláris betegek döntő többsége, akiknek előnyös lenne az oltás, védtelen, vagyis nincs beoltva. Pedig az influenza súlyos kockázatot jelent még azokra nézve is, akik jól érzik magukat, fiatalabbak, szívbetegek, de kezelés alatt állnak. Több gyógyszert szednek, és éves ellátásuk 800 euróval drágább”

– mondja Martin Selvek, a Dôvera elemzője.

A biztosító szempontjából a védőoltás egyértelműen olyan befektetés, ami megtérül. Hatására ritkább a kórházi kezelés és a halálozás. Ez pedig jobb egészségi állapotot és költségmegtakarítást jelent. A megtakarított pénzt arra lehet fordítani, amire a betegnek a legnagyobb szüksége van. Az elmúlt szezonban a beoltott betegek esetében 20,2 százalékkal volt ritkább a kórházi kezelés, mint a nem beoltottak esetében, ez több mint 1,17 millión euró megtakarítást jelent.