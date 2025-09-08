Az áteresztő bél is lehet a fáradtság és a migrén oka

Szinte hihetetlen, milyen gyorsan megsérülhet a bél nyálkahártyája. Elég hozzá egy stresszes nap, egy nagy sportteljesítmény vagy egy súlyosabb fertőzés is. És ha az ember nem megfelelő módon próbálja magát gyógyítani, előfordulhat, hogy állapota nem javul, hanem romlik – mondja Pavla Horáková gyógyszerész.

Mi áll a háttérben?

Amikor felbomlik az emésztőrendszer egyensúlya, a bélnyálkahártya könnyen károsodhat, így nem képez megfelelő védőgátat, és nem csak az élettanilag fontos tápanyagok jutnak át a bélfalon a vérerek felé. Ennek pedig számos tünete és szövődménye lehet.

A leggyakoribb okok, melyek a háttérben állhatnak:

• A bél természetes baktériumflórájának felborulása: Akár megelőző gyulladás, tartós antibiotikum-használat, krónikus hasmenés, felszívódási zavar (pl. lisztérzékenység vagy laktózintolerancia), de bármely más krónikus betegség vagy bizonyos gyógyszerek (akár fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentők) szedése is hozzájárul kialakulásához.

• Étrendi hiba: A nem megfelelő táplálkozás, a sok szénhidrát – fehér liszt, fehér cukor –, finomított ételek, tartósítószerek bevitele következtében változik a normális flóra, ráadásul a káros baktériumok könnyebben el tudnak szaporodni.

• Immunhiányos állapot, az immunműködés zavara, melyek során szintén a nyálkahártya károsodik a nem megfelelő bélflóra miatt.

A bélfalat leggyakrabban a hozzáadott anyagokat és tartósítószereket tartalmazó ételek, a munkahelyi stressz és a kevés alvás, továbbá a grillezéskor szerzett szalmonellafertőzés, a nem jól hőkezelt hús és tojás gyengíti. Ilyenkor még gyakoribb a bélnyálkahártya átmeneti sérülése. Az áteresztő bél tünetei nem látványosak, és gyakran más betegségek panaszaival tévesztik össze. „Leggyakoribb tünete a felfúvódottság, a hasmenés és a székrekedés váltakozása, az élelmiszer-intolerancia, az ingerült bél szindróma, a krónikus fáradtság, a homályos gondolkodás, a fejfájás, a migrén, az ízületi és izomfájdalom, az autoimmun betegségek tüneteinek romlása, hangulatváltozás, depresszió, hormonális kilengések vagy bőrproblémák” – sorolja a tüneteket a szakember.

„Ha valaki ilyen panaszokkal keres fel szakembert, az általában megkérdezi tőle, milyen az étrendje, alvása, stresszterhelése, milyen gyógyszereket szed. Igyekszik megtudni, hogy ismétlődik vagy romlik-e az állapota, és testre szabott tanácsokat ad a bélnyálkahártya állapotának javítására” – teszi hozzá.

Nem csak a fáradtság és az emésztési panasz utalhat rá

A gyulladást, a lelki zavarokat bizonyos betegségek (Crohn-betegség, ulcerózus kolitisz, magyarul fekélyes vastagbélgyulladás, allergia, ekcéma) is felerősíthetik. Az egészséges ember esetében gyakran átmeneti állapotról van szó, de ha többször megismétlődik vagy más kockázati tényezőkkel párosul, hosszú távú zavarokhoz és krónikus panaszokhoz vezethet.

Kevésbé feldolgozott ételek és regeneráció

A bélnyálkahártya megújításának alapja az étrend módosítása – az iparilag feldolgozott ételek, a sikér, az alkohol, a cukor korlátozása, több hal, zöldség, omega-3 zsírsav, fermentált élelmiszer fogyasztása, az allergének (tej, szója, tojás) átmeneti kerülése. Nagyon fontos az elegendő alvás, a kevesebb stressz, továbbá az alkohol, az ibuprofént tartalmazó gyógyszerek korlátozása, a megfelelő mozgás és türelem – az első javulás több hét után tapasztalható, a teljes regeneráció pedig gyakran több hónapig is eltart.

„A bél mikroflórájának egészsége mindennek az alapja. Ha nem pótoljuk természetes úton, például savanyú ételekkel, akkor a pro- és prebiotikumok fogyasztása ajánlott. Hasznos lehet a cink, a D-vitamin, a kvercetin, az aloe vera, a kamilla és a mályva is.

Árt a hashajtó és a diéta

„Sokan hashajtót szednek azzal a céllal, hogy megtisztítsák a beleket. A gyakori székletürítés károsítja a mikrobiomot, és rontja a belek átjárhatóságát. Gondot jelenthetnek a szélsőséges diéták, amelyek következménye, hogy hosszú távon kevesebb rostot fogyasztunk, vagy túl sok kiegészítőt, például kurkumát használunk. Az emberek gyakran megfeledkeznek arról, hogy a stressz rendkívüli módon hat a belekre” – teszi hozzá a szakember.