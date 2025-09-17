A legnagyobb hiba az, hogy amikor elsősegélynyújtásra lenne szükség, nem teszünk semmit. Ezen emberélet múlhat - hívta fel a figyelmet a ZaMED mentőszolgálat a szombati elsősegélynyújtási világnap alkalmából, és a szakemberek figyelmeztetnek, hogy kritikus esetben pár perc is sorsdöntő lehet, ezért nem elég csak mentőt hívni, cselekedni kell.
A legnagyobb hiba, amikor elsősegélynyújtás helyett nem teszünk semmit
„A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a mentő átlagosan 12 perc 11 másodperc alatt érkezik meg. Addig a segítségre szoruló személy élete a járókelők kezében van” – magyarázták a mentősök.
Ha a bajban levő nem reagál arra, ha szólongatjuk, sem a rázásra vagy a fájdalomra, az azt jelenti, hogy eszméletlen, és ellenőrizni kell, hogy lélegzik-e. „Ilyen helyzetben kulcsfontosságú, hogy szabaddá tegyük a légutakat. Ez a fej hátradöntésével egyszerűen megoldható” – magyarázta Patrik Brna mentős, a ZaMED képzési központjának vezetője. „Ha a beteg légzése gyenge, szabálytalan, vagy nagyon lassan lélegzik, azonnal hívjuk a 155-ös telefonszámot, és hangosítsuk ki a telefont, hogy a kezünk szabad legyen, és követni tudjuk az operátor utasításait” – tette hozzá a szakember.
Azt is fontos tudni, mikor hogyan kell nyomni a mellkast, vagy hogyan kell használni a defibrillátort (AED). „A tanfolyam elvégzése jelentősen növeli annak esélyét, hogy kritikus helyzetben helyesen és gyorsan tudjunk reagálni” – mondta a mentős.
Brna rámutatott, hogy az egyik legkritikusabb helyzet a súlyos vérzés, ezért elengedhetetlen tisztában lenni azzal, hogyan lehet gyorsan elállítani a vérzést. „Ilyen esetben másodperceken múltat a sérült élete. Alapvető teendő, hogy folyamatos nyomást gyakoroljunk közvetlenül a sebre, hogy a mentők megérkezéséig a lehető legnagyobb mértékben megakadályozzuk a vérveszteséget” – tette hozzá Dušan Sopoliga mentős, a ZaMED képzési központjának oktatója.
