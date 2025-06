Czuczorosok juniálisa – segítő szülők kincsesládája (GALÉRIA és VIDEÓ)

Priskin Zoltán iskolaigazgató elmondta, arról nincs tudomásuk, hogy évtizedekkel ezelőtt is rendeztek volna juniálisokat, családi találkozókat az iskolában, de nagy örömmel tölti el, hogy idén is mintegy félezren fogadták el a meghívásukat. Az előttük álló évfordulóra már most felhívják a szülők és az iskolabarátok figyelmét, és ősszel rendezvénysorozattal emlékeznek a hármas évfordulóra. Kiállítással, ünnepi gálaesttel, jubileumi kiadvánnyal is készülnek. A juniális a Krpelán Ágnes pedagógus vezette Jázmin tánccsoport nyitótáncával kezdődött, és Priskin Zoltán köszöntője után Földy Judit pedagógus tánccsoportja lépett fel, végül Udvardy Kiara zumbázott a tanulókkal. Nyári Zoltán az íjászatot kedvelőket várta a tornateremben, az udvaron kézműves foglalkozásokat tartottak, és Korpás Éva előadóművész koncertje zajlott.

Salgó Gabriella igazgatóhelyettes elmondta,

nehezen tudná felsorolni mindazok nevét, akik hozzájárultak a családi rendezvény sikeréhez, de köztük volt Oslanec Zoltán, a Molnár, a Mihalik, az Alexovič és a Peško család, de itt volt Vass Gergely és Kostyál Viktor is Debrecenből, akik bemutatták új madármese-könyvüket Földön szárnyakon címmel.

A támogatók jóvoltából nyolcvan tomboladíjat sorsoltak ki, Kovács Benjámin a zenei aláfestésről, Csanda Tamás a konferálásról gondoskodott. Danczi Mónika, a Ringató foglalkozások vezetője örömmel fogadta az iskola udvarán a kisgyerekes családokat, akikkel pünkösdváró dalokat is énekeltek. Itt találkoztunk az alig egy hónapos Vajkkal, és a féléves Mátyással, ők első alkalommal vettek részt Ringatón, míg a tipegetők már rendszeres látogatói a foglalkozásoknak. Mónika minden gyereket név szerint ismer, az idei tanévben még három foglalkozásuk lesz az iskolában. Június 12-én 17 órakor a Csemadok székházban, a Rólunk szól elnevezésű rendezvényen bemutatkoznak az iskola tehetséges tanulói.