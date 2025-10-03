Csalók támadásaira figyelmeztet több bank is, akik olcsó trükkökkel gyorsan „kitakaríthatják” a számlánkat.
Csalókra figyelmeztetnek a hazai bankok, könnyen kisöpörhetik a számlánkat
A VÚB és az UniCredit Bank is hírlevélben hívta fel ügyfelei figyelmét, hogy óvakodjanak a csalóktól, akik a banki adataikat, vagy bankkártyáik adatait próbálják megszerezni tőlük. Az UniCredit szerint a leggyakoribb, hogy hamis, a bank honlapjának kinéző oldalra vezetik az ügyfeleiket. „A keresőben általában első helyen jelennek meg a hamis oldalak, mert a csalók fizetett reklámot használnak” – figyelmeztet a bank. Gyakori trükknek számít az is, ahogy a bank nevében biztonsági figyelmeztetést küldenek e-mailben vagy SMS-ben, és arra kérik az ügyfelet, hogy adja meg belépési adatait. A harmadik trükk, hogy a gyerekeikkel élnek vissza.
„Anya, apa, ez az új számom”
– érkezik az első üzenet. Majd, ha az ügyfél elhiszi, hogy a gyermekével, közeli családtagjával beszél, és gyanútlanul folytatja a kommunikációt, akkor érzelmi zsarolással próbálják rávenni, hogy pénzt küldjön nekik.
Ha ezt kérik, valószínűleg csalóval beszél
ha valaki távoli hozzáférést biztosító alkalmazás telepítésére kéri,
ha arra utasítja, hogy érintse a kártyát a mobiljához,
ha PIN-t vagy banki belépési adatokat kér,
ha „előnyös befektetést” kínál garantált magas hozammal,
ha ismeretlen vagy külföldi számon jelentkezik (pl. +43).
Trükkös applikáció
A VÚB ügyfeleit ennél komolyabb trükkökkel is megpróbálták kifosztani. Több olyan esetet is feljegyeztek, amikor csalók azzal keresték meg az ügyfeleket, hogy fiktív befektetési hozamot fizessenek ki nekik.
„A telefonhívás során arra próbálják rávenni az ügyfeleket, hogy telepítsenek alkalmazásokat, például a HopToDesk programot, amely távoli hozzáférést biztosít a mobiltelefonhoz”
– figyelmeztet a bank. Ha az ügyfél telepíti a programot, akkor a csalók arra utasítják őket, hogy érintsék a bankkártyájukat a mobilkészülékhez. Az alkalmazás és az NFC technológia segítségével megszerzik a kártyaadatokat, továbbítják azokat egy másik eszközre, amellyel később készpénzt vesznek fel ATM-ből, vagy vásárolnak az üzletekben. A hozam kifizetésére hivatkozva kérhetik a PIN-kódot is, vagy igyekeznek hozzáférést szerezni a mobilbankhoz.
Remek munkaajánlat
Egy másik, az utóbbi hetekben elterjedt módszer, hogy telefonon fiktív állásajánlat tesznek, például egyszerű otthoni munkák elvégzésére, mint a reklámokra kattintás, YouTube- vagy TikTok-videók nézése. A hívások gyakran ismeretlen, külföldi előhívószámról érkeztek, az utóbbi hetekben főleg Ausztriából, +43-as előhívóval. A kommunikációt többnyire WhatsAppon és Telegramon folytatják, ahol magas hozamot ígérő „előnyös befektetésekbe” próbálták bevonni az ügyfeleket, és személyes adatokat kértek tőlük.
A felkínált befektetési platform csalás, az ügyfeleknek pénzt kellett volna utalniuk, hogy állítólag kifizessék nekik a hozamot.
Mindkét bank figyelmeztet, hogy a csalók soha nem jutnak hozzá az ügyfél adataihoz annak aktív közreműködése nélkül. A céljuk, hogy megszerezzék a kártyaadatokat, a netbank belépési adatait, vagy közvetlen átutalásra vegyék rá az áldozatot.
Hogyan védekezhetünk
Ne telepítsen idegenek utasítására semmilyen alkalmazást.
Ne adjon távoli hozzáférést a készülékéhez.
Ne érintse a bankkártyát a mobilhoz más utasítására.
Ne ossza meg PIN-kódját, jelszavát vagy belépési adatait.
Ismeretlen vagy külföldi hívásoknál legyen rendkívül óvatos.
Gyanú esetén azonnal lépjen kapcsolatba a bankkal vagy a rendőrséggel.
Soha ne kattintson linkekre vagy csatolmányokra, mielőtt elolvassa az üzenetet.
Hivatkozásoknál mindig ellenőrizze, hogy valóban az adott bank oldalára oldalra vezetnek-e.
Ellenőrizze az e-mail feladójának a címét. A látszólagos feladó címet ugyanis a csalók meghamisíthatják. Kattintson a feladó részletes adataira.
Senkinek ne adja meg a felhasználónevét, jelszavát vagy más hozzáférési adatait. Akkor sem, ha azt állítja, hogy a banktól vagy a rendőrségtől van.
A banki alkalmazás jelszavát és PIN-kódját mindig kizárólag közvetlenül az alkalmazásban adja meg. Soha nem kérik ezt a bankok internetes oldalakon.
Állítson be megfelelő fizetési limiteket. És adjon hozzá értesítéseket a számlamozgásokról, hogy azonnal tudja, ha valami gyanús történik.
