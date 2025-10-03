Csalókra figyelmeztetnek a hazai bankok, könnyen kisöpörhetik a számlánkat

Trükkös applikáció

A VÚB ügyfeleit ennél komolyabb trükkökkel is megpróbálták kifosztani. Több olyan esetet is feljegyeztek, amikor csalók azzal keresték meg az ügyfeleket, hogy fiktív befektetési hozamot fizessenek ki nekik.

„A telefonhívás során arra próbálják rávenni az ügyfeleket, hogy telepítsenek alkalmazásokat, például a HopToDesk programot, amely távoli hozzáférést biztosít a mobiltelefonhoz”

– figyelmeztet a bank. Ha az ügyfél telepíti a programot, akkor a csalók arra utasítják őket, hogy érintsék a bankkártyájukat a mobilkészülékhez. Az alkalmazás és az NFC technológia segítségével megszerzik a kártyaadatokat, továbbítják azokat egy másik eszközre, amellyel később készpénzt vesznek fel ATM-ből, vagy vásárolnak az üzletekben. A hozam kifizetésére hivatkozva kérhetik a PIN-kódot is, vagy igyekeznek hozzáférést szerezni a mobilbankhoz.

Remek munkaajánlat

Egy másik, az utóbbi hetekben elterjedt módszer, hogy telefonon fiktív állásajánlat tesznek, például egyszerű otthoni munkák elvégzésére, mint a reklámokra kattintás, YouTube- vagy TikTok-videók nézése. A hívások gyakran ismeretlen, külföldi előhívószámról érkeztek, az utóbbi hetekben főleg Ausztriából, +43-as előhívóval. A kommunikációt többnyire WhatsAppon és Telegramon folytatják, ahol magas hozamot ígérő „előnyös befektetésekbe” próbálták bevonni az ügyfeleket, és személyes adatokat kértek tőlük.

A felkínált befektetési platform csalás, az ügyfeleknek pénzt kellett volna utalniuk, hogy állítólag kifizessék nekik a hozamot.

Mindkét bank figyelmeztet, hogy a csalók soha nem jutnak hozzá az ügyfél adataihoz annak aktív közreműködése nélkül. A céljuk, hogy megszerezzék a kártyaadatokat, a netbank belépési adatait, vagy közvetlen átutalásra vegyék rá az áldozatot.