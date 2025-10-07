Bulvár

Ellopták Romana Tabak biciklijét – a volt képviselő közzétette a tolvaj fényképét

A szomszédokat és a nyilvánosságot kéri, hogy azonosítsák az elkövetőt.

Ellopták Romana Tabak volt parlamenti képviselő, egykori teniszező kerékpárját. A közösségi hálón megosztotta annak a férfinak a fényképét, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsít, és segítséget kért az azonosításában – számolt be a bratislavak.sk portál.

„Ellopták a kerékpáromat. Kérem, figyeljenek oda! Nem élhetünk rettegésben. Ha ismerik ezt a férfit, kérem, jelezzék nekem. Elmegyek a rendőrségre” – írta Tabak.

A bejegyzés szerint a képviselőnő már felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, amely az ügyben nyomozást indított.

A kommentekben többen ironikusan megjegyezték, hogy Tabak is azok között volt, akik megszavazták a Büntető törvénykönyv (Btk.) módosítását, amely alapján 700 euró értékig a lopás már nem számít bűncselekménynek. A probléma csak az, hogy Tabak már nem képviselő, viszont asszisztense annak a Dušan Muňkónak, aki a Smer képviselőjeként megszavazta a Btk. módosítását, s aki jelenleg az SNS frakciójában ül.

