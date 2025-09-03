Bacskai Béla festményeiből nyílik emlékkiállítás Losoncon

Bacskai Béla 1935-ben született Persén. Fiatal éveiben a füleki Kovosmaltban dolgozott, ahol fémmodellezőnek és fémöntőnek tanult, emellett Szabó Gyula losonci műtermében fejlesztette művészi tehetségét. Később a Pozsonyi Képzőművészeti Egyetem tanult Péter Matejka festőművész irányítás mellett. Az iskola befejezése után visszatért Nógrádba és Gömörbe.

„Alkotásainak fő témája a régió tájai és az ott élő emberek élete volt. Olajfestményei, rajzai, grafikái is ismertek, de egyedi akvarelljei a legkiemelkedőbb munkái” – mondta Szabó-Haltenberger Kinga, a Szabó Gyula Emlékház munkatársa.

A kiállításmegnyitó csütörtökön 16.30-kor lesz, Bacskai Béla alkotásai november végéig minden pénteken 14 és 17 óra között, vagy telefonos egyeztetés alapján más időpontokban is megtekinthetők.