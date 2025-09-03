Fotó: Csemadok
Bacskai Béla festményeiből nyílik emlékkiállítás Losoncon
Emlékkiállítás nyílik a Szabó Gyula Emlékházban csütörtökön délután Bacskai Béla festőművész alkotásaiból a művész születésének 90., és halálának 45. évfordulója alkalmából. A kiállítást a losonci Nógrádi Múzeum rendezi. Bacskai a régió egyik legjelentősebb művésze volt.
Bacskai Béla 1935-ben született Persén. Fiatal éveiben a füleki Kovosmaltban dolgozott, ahol fémmodellezőnek és fémöntőnek tanult, emellett Szabó Gyula losonci műtermében fejlesztette művészi tehetségét. Később a Pozsonyi Képzőművészeti Egyetem tanult Péter Matejka festőművész irányítás mellett. Az iskola befejezése után visszatért Nógrádba és Gömörbe.
„Alkotásainak fő témája a régió tájai és az ott élő emberek élete volt. Olajfestményei, rajzai, grafikái is ismertek, de egyedi akvarelljei a legkiemelkedőbb munkái” – mondta Szabó-Haltenberger Kinga, a Szabó Gyula Emlékház munkatársa.
A kiállításmegnyitó csütörtökön 16.30-kor lesz, Bacskai Béla alkotásai november végéig minden pénteken 14 és 17 óra között, vagy telefonos egyeztetés alapján más időpontokban is megtekinthetők.
