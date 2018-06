Škoda Handy ZŤP: amikor az autó megkönnyíti a mozgássérültek életét

Hatalmas segítséget nyújtanak a mozgássérülteknek azok a technikai berendezések, amelyeket a Škoda szériagyártású modelljeibe szerelhetnek. Azt, hogy miképp működnek ezek a rendszerek és miben könnyítik meg a mozgássérültek életét, egy átalakított Karoq modellen próbáltuk ki.

Aki gondozott már családjában mozgássérültet vagy fekvőbeteget, az tudja, mennyire komplikált ilyen személyt bárhova elszállítani, az autóba való be- és kiszállás rendkívül bonyolult, nemegyszer megalázó a mozgássérült számára. Még ha sikerül is berakni ilyen személyt az autóba, a csomagtérbe gyakran már nem fér be a kerekesszék.

A mozgássérültek és hozzátartozóik életét hivatott megkönnyíteni a Škoda speciális programja, a Handy ZŤP. A márka az AV Mobilita társasággal együttműködve ad lehetőséget a személyautók átalakítására. A kliens pontosan megmondja, mire van szüksége, az autót pedig az igényeihez igazítják. A kijelölt márkakereskedésekben lehetőség van kipróbálni az egyes berendezéseket.

Emelőkarok feladata

Az általunk tesztelt Karoq két technikai megoldást tartalmazott, pontosabban két elektronikus emelőkart. Az egyik a csomagtérből emelte ki és helyezte be az elektromos kerekesszéket, a másik az anyósülésre helyezte be a mozgássérült utast. A rendszerek legnagyobb előnye az egyszerű kezelhetőség, a kerekesszék vagy a mozgássérült páciens emeléséhez semmilyen erőt sem kell kifejteni, mindent elvégez helyettünk az automata rendszer.

A csomagtartó ajtajának felnyitása után elég bekapcsolni az emelőkart, majd a vezérlőgombok segítségével egyszerűen kiemelni a földre a kerekesszéket. A visszahelyezés már valamivel bonyolultabb, ugyanis a kerekesszékkel pontosan olyan helyen kell megállni, hogy az emelőkart rá tudjuk kapcsolni, ez a művelet pedig elég sok gyakorlást igényelt. Mivel az akkumulátoros árammeghajtású kerekesszék súlya eléri a száz kilót is, ha ki van kapcsolva, elég komplikált akár csak öt centivel is odébb tolni. A Karoq esetében arra is gondolni kell, hogy a szék csak úgy fér be a csomagtérbe, ha az egyik hátsó jobboldali és középső ülés támláját kicsit előrehatjuk, ilyenkor pedig ezeken az üléseken már nem lehet ülni, pontosabban lehet, de kényelmetlenül. A lényegesen nagyobb Kodiaqnál ilyen problémák nincsenek. A rendszer a kerekesszékkel együtt teljes egészében elfoglalja a csomagteret, tehát még egy táskát sem tudnak elrakni oda, ezért jó, ha az autón van tetőboksz.

A második szerkezet rögzítése az anyósülés előtt található. Ehhez kell kapcsolni a két részből álló emelőkart. A karra ezt követően egy speciális, mozgássérült személyek emelésére szolgáló akasztót helyezünk. Ideális, ha az akasztót még azelőtt a kerekesszékre tesszük, mielőtt beleül a szállított személy. Ilyenkor ugyanis már csak rá kell kapcsolni az akasztót az emelőkarra, majd szintén vezérlőgombok segítéségével beemelni az illetőt az ülésre. Ennek a karnak a teherbírása 150 kiló, s valóban rendkívül egyszerűen és ügyesen működik, bár a műveletet ebben az esetben is be kell gyakorolni.

Sajnos mint minden, mozgássérültek életét jelentősen megkönnyítő berendezés, ez sem a legolcsóbb. Az emelőkarok darabja háromezer euróba kerül, az így felszerelt Karoqhoz tehát plusz hatezer eurót kell hozzászámolni, ez pedig nem kis kiadás.

A Škoda és az AV Mobilita szervezet 2011-től alakítja át az autókat, azóta több mint 3400 ilyen gépkocsit adtak el. Nemcsak mozgássérültek szállítására igazítják át a gépkocsikat, abban is segítenek, hogy a mozgássérültek kényelmesen beüljenek a volán mögé és tudjanak vezetni. Országszerte jelenleg tíz márkakereskedésben van lehetőség az autók átalakítására. A súlyosan egészségkárosodott személyek (ZŤP) igazolványával rendelkező személyek nemcsak az autó vásárlására, de a szóban forgó átalakításra is kérhetnek állami támogatást, ennek összege nem minden esetben azonos, s a hozzájárulás rendszerint csak minimális, a kiadás jelentős részét a mozgássérültnek vagy családjának kell állnia.

Pénz kérdése

Kétség nem fér hozzá, hogy a Škoda berendezései és kiegészítői rendkívüli módon segítenek, reálisan megkönnyítik a hozzátartozók életét. A rendszer kezelése egyszerű, bebiztosítja a mozgássérülttel való kényelmes és méltóságteljes manipulációt. A berendezés egyik hátránya, hogy teljes mértékben elfoglalja a csomagtartót, a másik, hogy a kocsit nem lehet tökéletesen rögzíteni a csomagtartóban, így az egyenetlen úton és kanyarokban zörög. Sajnos nem lenne könnyű olyan háztartást találni, amely egy új autó mellett még egy több ezer eurós felszerelést is ki tudna fizetni. Megoldás lehet a részletekre való finanszírozás vagy az anyagi támogatás igénylése.