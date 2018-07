Nyaraláskor tervezzük be a tankolást

Arról már írtunk, hogy hol milyen sztrádadíjra lehet számítani. Egy fontos költség azonban hátravan: az üzemanyag, amivel bizony nem árt számolni, egy hosszú úton ugyanis jelentős megtakarítást is hozhat az ügyes stratégia.

A hazai helyzetről már korábban tájékoztattunk. Köztudott, hogy a környező országok közül épp Szlovákiában a legdrágább az üzemanyag. Teljesen mindegy, hogy benzint vagy gázolajat kell tankolniuk. A legjobban azok járnak, akik a lengyel határ közelében élnek, hiszen az üzemanyag jelenleg Lengyelországban a legolcsóbb. A benzin az aktuális árak szerint 17, a gázolaj pedig 10 százalékkal olcsóbb, mint nálunk, az üzemanyag viszont jelenleg Csehországban, Ausztriában és Magyarországon is olcsóbb.

Szlovákiában egy liter 95-ös oktánszámú benzin átlagban 1,39 euróba kerül, a gázolaj literje 1,26 euró. Tavaly év végén a benzin literje 1,30, a gázolajé pedig 1,17 euró volt. Magyarországon a benzin az olcsóbb, literjéhez jelenleg átlagosan 402 forintért (1,25 euró) juthatunk hozzá. A gázolaj 410 forint (1,28 euró), vagyis kicsit drágább a szlovákiainál. Az autósok azonban 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között.

Fontos a stratégia

Ha külföldre visz utunk, akkor érdemes megfelelő tankolási stratégiát kialakítanunk, a játékterünket pedig alaposan befolyásolja autónk hatótávja. Szerencsére az üzemanyagok minőségét szigorúan ellenőrzik Európa-szerte, így a minőségi szórástól (nagyon) nem kell rettegnünk – azért ha messzire keletre autózunk, érdemesebb a nagyobb láncoknál feltölteni a tankot. Mindenesetre abban az esetben, ha csak kissé lepusztult, koszos, régimódi kútnál tudunk megállni, érdemes lehet (amennyiben van) a drágább dízel üzemanyagot vagy a nagyobb oktánszámú benzint tankolni, utóbbi esetben ugyanis ez kiegyenlítheti a benzinben lévő víz vagy más anyagok negatív hatását. Még ennél is fontosabb: a nagy melegben az izgalmak közepette, az utazás fáradtságával terhelve inkább kétszer-háromszor is ellenőrizzük, hogy a megfelelő üzemanyagot tankoljuk-e. Nagyon ügyeljünk arra, hogy ne tankoljunk félre, ugyanis ilyenkor nemcsak nagy macera és komoly költségek várhatnak ránk, hanem kellemes kis családi nyaralásunk is gyorsan rémálommá változhat.

A kanna nem jó ötlet

Lehet, hogy az akut spórolóknak jó ötletnek tűnhet kannában kiegészítő benzint vagy gázolajat vinni magukkal, de ez a tárolás miatt sem praktikus, balesetnél pedig kiegészítő veszélyforrást jelent. Ráadásul az országhatárokon erős korlátozás alá esik az üzemanyag csomagtartóban való cipelése: van, ahol legfeljebb 20, van, ahol csak 10 litert vihetünk, de például a luxemburgi, görög, horvát és román határon szigorúan tilos az üzemanyaggal töltött kannák átvitele.

A benzinért jelenleg Hollandiában fizetnénk a legtöbbet, a 95-ös oktánszámú benzin literje itt 1,594 euróba kerül. Olaszországban, Görögországban, a skandináv országokban is jóval 1,50 euró/l szint felett mozog a benzin ára. A legkevesebbet viszont Bulgáriában (1,058 euró/l), Lengyelországban (1,125 euró/l) és Romániában (1,155 euró/l) fizetünk egy liter benzinért. Az uniós átlag 1,335 euró.

A dízel az Európai Unióban Svédországban a legdrágább, literje 1,489 euróba kerül, második helyre került Olaszország (1,448 euró/l), harmadikra pedig Nagy-Britannia (1,415 euró/l). A ranglista másik végére került Litvánia (1,097 euró/l), Bulgária (1,066 euró/l) és Luxemburg (1,058 euró/l). A dízel átlagára 1,246 euró literenként.

Ha már a hatótáv kérdésköre felmerült: figyelembe kell venni a megváltozott fogyasztást is. Nyaralni ugyanis általában nagyobb terheléssel, fokozott klímahasználattal megyünk, ami meglendíti az étvágyat, a tapasztalat azonban mégis az, hogy a rövid távokon, városokban is közlekedőknél a hosszú távú utazás során valójában kevesebbet fogyaszt az autó – főleg, ha megtámogatja utunkat egy kis hátszél is. Így nem csoda, hogy sokan úgy vélekednek, hogy a külföldön kapható üzemanyagokkal kevesebbet fogyaszt autójuk, hiszen ezt tapasztalják, miközben a többi tényezőt nem mérlegelik. Ha már itt tartunk, a helyes guminyomás szerepét nem lehet eléggé ecsetelni. (autopult.hu, dp)