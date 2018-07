Ford Tourneo Custom: praktikum a furgontól, kényelem a személyautótól

A Tourneo-sorozat csúcsát képező Custom attraktív dizájnt, a legkorszerűbb asszisztensrendszereket és személyautókra jellemző kényelmet kínál. Arról, hogy jól néz ki, az autóra bámuló járókelők tanúskodnak a leginkább, tényleg ritkán fordul elő, hogy ilyen nagy, gyakorlatilag haszongépjárművet megcsodáljanak. Milyen vezetni a Ford nyolcszemélyes autóját?

A Tourneo Custom gyakorlatilag a Transit Custom személyszállításra szolgáló változata. Nemcsak arra jó, hogy nyolc, munkaruhába öltözött férfit elvigyen az építkezésre, a gazdagabb felszereltségű és kényelmesebb kivitelezésű változatába már négy gyereket is beültethetünk a nagyszülőkkel együtt, s nyugodt lelkiismerettel elindulhatunk egy horvátországi nyaralásra. Az általam tesztelt változatban még a luxushoz szokott menedzserek sem fogják rosszul érezni magukat útban a budapesti vagy a bécsi reptérre.

Rengeteg rakodóhely

Tagadhatatlan tény, hogy a Tourneo Custom haszongépjárműre alapozott modell. Oldalról nézve teljesen evidens, milyen génjei vannak, a megváltozott orr-rész viszont már sokkal inkább a Ford személyautóira emlékeztet. Az összhatás pedig olyan, mintha egy nagy egyterű családi MPV állna előttünk.

Ami az utastérben kifejezetten lenyűgözött, az a számtalan rakodótér, egyszerűen nincs olyan dolog, amit nem tudnék valamilyen rekeszbe vagy tartóba elhelyezni. Ennek következtében persze fennáll a veszélye annak, hogy az autóban felejtenek valamit, ezért nem árt az értékesebb holmit egy központi helyen tárolni. A masszív műszerfal számos új pohártartót rejt magában, kettőt például a középkonzolon egy roló alatt. Az utastér minőségi kialakítású, domináns szerepet kapott a Sync 3 multimédia rendszer nyolccolos érintőképernyője.

Átalakítható utastér

A Tourneo Custom nyolc- és kilencszemélyes változatban is elérhető, a második sor üléseit ráadásul még ellenirányba is el lehet fordítani. Sajnos ez a művelet nem épp a legegyszerűbb, de nem is kivitelezhetetlen.

Ahhoz, hogy megfordítsuk a második sor üléseit, ki kell venni az autóból a két szélső ülést, s át kell helyezni az ellentétes oldalra. Mindezt azért, hogy az ülés könyöktámlái a megfelelő oldalon legyenek. Ez nem a legkényelmesebb megoldás, másrészt ha nem akarják naponta többször cserélgetni a üléseket, akkor nem lesz vele gondjuk.

Egyébként, ha kevesebben utaznak az autóban, akkor hátsó sorokban a lehajthatják a középső ülés támláját, minek köszönhetően a sor szélein ülő utasoknak kényelmes és nagy könyöktámla áll a rendelkezésükre. Lábmagasságban pedig rengeteg hely van, még egy gyerekbicikli is simán elfért volna előttem a második sorban.

Bármi elfér benne

Az üléseket kedvük szerint kiemelhetik például aszerint, milyen hosszú vagy nagy tárgyakat akarnak az autóban elvinni. A rövidebb, 4973 mm-es változatban a harmadik üléssor mögött 1200 literes, a második mögött pedig 2900 literes rakodótér áll a rendelkezésre. A hosszabb, 5340 mm-es kivitelezésnél ez a tér 1900 és 3600 liter között mozog.

Annak ellenére, hogy az autó nagynak tűnik, s valóban méretes is, meglepően könnyű parkolni vele a városban. Amit hiányoltam, az a tolatókamera, ilyen hosszú autónál egyszerűen hasznát venné az ember. Természetesen a Tourneo Customhoz megrendelhetik, épp a tesztelt modellben nem volt, így tolatásnál valamivel többet kellett figyelni. Csak a margóra jegyzem meg, hogy mivel a járgány nem magasabb két méternél, a föld alatti garázsokba is nyugodt lelkiismerettel behajthatnak.

Minőségi motor és váltó

Amit igazán élvezek ezekben az autókban, hogy a volán mögött ülve tökéletes kilátásom van az útra. A kétliteres TDCi EcoBlue négyhengeres dízelmotor teljesítménye 125 kW és 170 lóerő volt, ami abszolút elégségesnek bizonyult. A motor jól hangszigetelt, s ha mindezt kombináljuk a hatgangos automata sebességváltóval, akkor igazán nem marad okunk bírálatra. 140 km/órás tempónál kevesebb mint háromezer fordulaton dolgozik a motor, lengyel lakókocsik leelőzéséhez elég erőteljesebben letaposni a gázpedált, s nem lesz gondjuk a gyorsulással. Kilenc liter körüli fogyasztással kell számolni városban, autópályán körülbelül egy literrel csökken a fogyasztás.

Ráadásul ez a Custom már olyan vezetőt segítő rendszereket és biztonsági rendszereket tartalmaz, amelyeket eddig csak a személyautókból ismertünk. Például adaptív sebességtartó vagy sávelhagyásra figyelmeztető rendszer. Ennek ellenére sem szabad megfeledkezni arról, hogy nem személyautóban ülnek. Az autó ötméteres hosszára kanyarodásnál, előzésnél és parkolásnál is gondolni kell.

Miért venném meg?

Elsősorban a jól együttműködő motor és váltó miatt, na meg azért, mert a Ford Tourneo Custom kellemes, kényelmes autó, a tágas utas- és csomagtérnek köszönhetően ideális választás többgyermekes családoknak. Kár, hogy az ülések forgatása nem megy egyszerűbben, de ezen kívül nem igazán van mit kifogásolni az autón. Hosszú utakra is ideális választás, s még a fogyasztása is elfogadható.

Alapban 28 ezer euróba kerül, a csúcsváltozat ára már túllépi a 35 ezer eurót, a tesztelt modell Titanium felszereltségi szintben 34 940 euró volt.