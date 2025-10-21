A General Motors a vártnál jobb negyedévet zárt

A General Motors (GM) kedden közzétett eredménybeszámolója szerint a harmadik negyedévben az elemzők által kiemelten figyelt egyszeri tételek nélküli részvényarányos nyeresége 2,80 dollár lett, magasabb az elemzői konszenzusban szereplő 2,31 dollárnál.

A GM bevétele éves szinten minimálisan, 0,3 százalékkal, 48,757 milliárd dollárról 48,591 milliárd dollárra csökkent, azonban így is meghaladta a szakértők 45,27 milliárd dolláros becslését.

A GM 1,327 milliárd dollár nyereséget ért el a szeptember 30-án záródott idei harmadik negyedévben, jelentősen elmaradva az egy évvel korábbi 3,056 milliárd dollártól.

A vállalat korrigált kamatfizetés és adózás előtti eredménye (EBIT) a tavalyi 4,115 milliárd dollár után 3,376 milliárd dollár volt az idei harmadik negyedévben, így jobban alakult az elemzők által várt 2,72 milliárd dollárnál.

Az amerikai autógyártó kedden egyúttal felfelé módosította idei előrejelzését, eszerint jelenleg 12-13,0 milliárd dollár korrigált kamat- és adófizetés előtti eredményt vár az idei évre, szemben a korábban prognosztizált 10-12,5 milliárd dollárral.

A General Motors részvényének árfolyama csaknem 14 százalék pluszban állt a New York-i értéktőzsdén kedden közép-európai idő szerint 16.15 óra körül.