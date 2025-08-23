Annak ellenére, hogy a Védjük, ami a miénk (Iniciatíva Chránime si naše) polgári kezdeményezés politikamentesnek hirdette a ma délutáni találkozót, mégis több párt képviselői vettek részt a tiltakozáson. Alkotmányos jogunk van egészséges környezetben élni – skandálták az élőláncot alkotók a tervezett nagysurányi ipari park határában.
„Alkotmányos jogunk egészséges környezetben élni!” – a nagysurányi akkumulátorgyár megépítése ellen tiltakoztak
A szervezők az alkotmány 32. cikkelyére hivatkozva hangsúlyozták, hogy az állampolgároknak joguk van fellépni mindenki ellen, aki az ezen alkotmányban lefektetett demokratikus rendszer alapvető emberi jogait és szabadságjogait próbálja megszüntetni, amennyiben az alkotmányos szervek és a törvényes eszközök hatékony használata lehetetlenné válik.
A találkozón felszólaltak orvosok, pedagógusok, vadászok, valamennyien kiemelték, hogy nem szeretnék, ha a talajvíz szennyeződne, ha veszélyes hulladéklerakat lenne a közelükben, és arról is próbálták meggyőzni a jelenlévőket, hogy az akkumulátorgyárban ígért munkahelyek többségét majd külföldiek töltik be, nem számukra ígérnek jó kereseti lehetőséget.
A szervezők ígérete ellenére – és a helyszínen kiosztott szórólapokkal ellentétben – szót kapott Miroslav Suja, a Republika pártból, majd két Nyitra megyei képviselő, Henrich Varga és Juraj Šimunek, végül Alžbeta Danielová is felszólalt, aki a nagysurányi képviselő-testület tagja.
Danielová, aki egyúttal a nagysurányi gimnázium igazgatója is, elmondta, aggódik a gyerekek és a fiatalok jövője, valamint életkörnyezete miatt, és mindent meg kell tenniük az itt élőknek annak érdekében, hogy ez a beruházás ne valósuljon meg.
A Nyitrai út mindkét oldalán rendőrök felügyelték a forgalmat, majd amikor vonulni kezdett a menet a részben már felásott terület irányába, először a jobb, majd a bal oldalon zárták le a forgalmat.
A gépkocsival közlekedők hallották, sokan fel is vették telefonjukkal az akkorra már élőláncot alkotó és skandáló tiltakozók hosszú sorát.
