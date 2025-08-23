„Alkotmányos jogunk egészséges környezetben élni!” – a nagysurányi akkumulátorgyár megépítése ellen tiltakoztak

A szervezők ígérete ellenére – és a helyszínen kiosztott szórólapokkal ellentétben – szót kapott Miroslav Suja, a Republika pártból, majd két Nyitra megyei képviselő, Henrich Varga és Juraj Šimunek, végül Alžbeta Danielová is felszólalt, aki a nagysurányi képviselő-testület tagja.

Danielová, aki egyúttal a nagysurányi gimnázium igazgatója is, elmondta, aggódik a gyerekek és a fiatalok jövője, valamint életkörnyezete miatt, és mindent meg kell tenniük az itt élőknek annak érdekében, hogy ez a beruházás ne valósuljon meg.

A Nyitrai út mindkét oldalán rendőrök felügyelték a forgalmat, majd amikor vonulni kezdett a menet a részben már felásott terület irányába, először a jobb, majd a bal oldalon zárták le a forgalmat.

A gépkocsival közlekedők hallották, sokan fel is vették telefonjukkal az akkorra már élőláncot alkotó és skandáló tiltakozók hosszú sorát.