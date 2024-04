Az új John Deere S7 gabonakombájn előnyei

Az S7 modell új utastérrel, új megjelenéssel, valamint a precíziós mezőgazdasághoz szükséges fejlett funkciókkal rendelkezik. Ezen kívül innovatív technológiák széles skáláját alkalmazza, amelyeket már sikeresen bevezettek a John Deere X9 kombájnokban.

Az új S7 kombájnok a legújabb generációs JDX motorokkal vannak felszerelve. A 9 literes JD9X motor hajtja az S7 700 kombájnokat, míg az S7 800, S7 850 és S7 900 sorozatokat a 13,6 literes JD14X motor hozza mozgásba. A John Deere motorok már bizonyítottak a földeken, és bármilyen betakarítási körülmény között jó eredményt érnek el. Külön figyelemre méltó az a tény, hogy a HarvestMotionTM technológiával felszerelt JD14X motor maximális teljesítményt ér el csökkentett, mindössze 2000 ford./perc sebességnél is. Ezenkívül az új S7 ugyanazt a mulcsozási és szármaradvány disztribúciós rendszert használja, mint az X9, növelve ezzel általános hatékonyságát. Az S7 modell ürítőcsiga állítható utótaggal van felszerelve, amely a kabinból vezérelhető.

Az S7 kombájnok lehetővé teszik az automatizálási funkciók jobb kihasználását az opcionális technológiai csomagoknak köszönhetően. Ezek közé tartozik pl. a cséplőberendezések automatikus beállítási lehetősége aratás közben. A betakarítás során a kombájn öt paraméterét állítják be a szemveszteség határértékei, a szennyeződések mennyisége és a szemkárosodás mértéke alapján. Az S7 modell immár a vezetési sebesség előrejelző automatizálását is használja. Ez a rendszer több különböző forrásból meríti az információt az állománnyal kapcsolatosan, beleértve a biomasszáról készült műholdfelvételeket és az intelligens kamerák képeit. Az S7 ezt az élőképet használja a növényzet magassága, vagy a megdőlt gabona érzékelésére, és ennek megfelelően állítja be a haladási sebességet.

Az új fülke – ugyanúgy, mint a zászlóshajó X9-nél – fel van szerelve a G5Plus CommandCenter™ terminállal, amely hozzáférést biztosít az intelligens gazdálkodási funkciókhoz, amelyek közé tartozik az AutoTracTM, az AutoTracTM automatikus fordulás, a dokumentáció és a DataSync. A kezelő általános kényelmét növeli például a sarokoszlopban található új, nagyfelbontású kijelző, amely felhasználóbarát felülettel és a kombájn teljesítményére vonatkozó digitális adatokkal rendelkezik. Az integrált StarFire™ vevő kivételes jelstabilitást és 2,5 cm-es pontosságot biztosít az átkeléseknél. Az integrált precíziós mezőgazdasági funkciókat továbbá kiegészíti a JDLink™ technológia, amely kétirányú kapcsolatot biztosít a termény- és gépadatok automatikus feltöltéséhez a John Deere Operations Center™-be, valamint valós idejű távolsági gépfelügyeletet is lehetővé tesz. Ez a csatlakozás elengedhetetlen az üzemidő maximalizálásához a betakarítás során.

Az S7 kombájnok új dizájnja kiemeli a John Deere X9 zászlóshajójával való rokonságot, például az oldallapok dinamikus formájával, amellyel az ügyfelek az X9 modellnél találkozhatnak. A Commodity Classic vásáron az X9 kombájnok frissítéseit is bemutatták. A 2025-ös évtől az S7 modellekben bemutatott összes automatizálási funkció elérhető lesz a John Deere kombájnok zászlóshajó modelljeiben is. Emellett az X9 kombájnoknál elérhető lesz az S7 és T sorozatból ismert gabonaminőség-érzékelő technológia is.

