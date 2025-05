A város mintázata

Hogyan érkezik meg az utazó egy ismeretlen városba, milyen módon szerzi meg és építi tapasztalattá az arról való első benyomásokat? Hogyan lehet feltérképezni azokat a kulturális, szociális és társadalmi helyeket, amelyek a várost várossá szervezik? Bogyó Noémi új Nápoly-városregénye ezekre a kérdésekre keresi a választ.

Műfaji szempontból novellaregénynek tekinthető, amely az útirajz és a naplóregény egyes műfaji elemeivel, valamint a vizuális médiumok adta lehetőségekkel is operál. A fejezetek ciklikusan kapcsolódnak egymásba: egyes egységek az állomásokat, úti célokat mint az útikönyv bejegyzéseit (vagy az arra adott szubjektív reflexiókat, kvázi naplóbejegyzéseket) rögzítik, dátum és hely megjelölésével, és a szerző webhelyekre utaló kódokat is elhelyez, amelyeket az olvasó a szöveg kiegészítéseként megtekinthet. Ezeket az orientáló részeket olyan hosszabb-rövidebb novellák követik, amelyek változatos elbeszélői pozíciókból az utazó, valamint a város poétikai terébe illeszkedő figurák történeteit beszélik el. Bogyó szövegszervezése hálózatos, a különállóan is olvasható egységeket nemcsak a helyszínek, a város kultúrtörténetének szegmensei, hanem a történetek fikciós kerete is összefűzi, lehetővé téve a regényként olvasást.

Az előszó kikülönül a regényből, a szerző instrukciókat ad az olvasónak, meghatározza az olvasási stratégiákat, az első és az utolsó fejezet pedig az elindulás és a hazaérkezés körülményeit, a földrajzi és kulturális értelemben vett határátlépés mozzanatát rögzíti. Az utazó számára – aki magát digitális nomádnak vallja – Nápoly a könyvekből, műalkotásokból (a felidézett festmények, szobrok, építmények stb. révén), kulturális és sporteseményekből (pl. az opera, a vallás és a futball történéseiből), sajtóhírekből (mint „veszélyes város”) hozzáférhető témaként létesül, erre montírozódnak a terepen hozzáférhető mintázatok. A helyszínként funkcionáló mikroterek idősíkokat rétegeznek egymásra, de egymáshoz is kapcsolódva a város egy szegmensét teszik bejárhatóvá. Példa erre a Küszöb (az előszó szerint a könyv első elkészült fejezete), amely irodalmi és mitikus kontextusba helyezi a történéseket: „Nápolyban minden estének más a hangulata. Én már csak tudom, itt születtem. Sokan látogatnak ide pár napra, aztán továbbutaznak az Amalfi-partra, mintha még ma is a tengeri szirének vonzanák őket varázslatos dalukkal, ahogy hajdan Odüsszeuszt és a ki tudja még hány pórul járt hajóst. Változik a világ. A kis gyilkos nimfák rég eltűntek a Sirenum scopuli szigetekről, csak a legendák őrzik emléküket. […] Nem messze lakom a Santa Maria Assunta-katedrálistól, amelyet a turisták egyszerűen nápolyi dómnak hívnak.” (31.) A novella szereplői (Giuseppe, Vittoria, Lorenza) máshol is feltűnnek (például Pippo és Paula történeteiben), a fejezetek kiegészítő viszonyban vannak egymással. A kötet egészére jellemző, hogy kép-, épület- és tárgyleírások, mesterségek leírásai ékelődnek a cselekményvezetésbe. Ebben a szövegben a helyszín egy bábkészítő műhelye, amely a család korábbi generációja számára lábprotézis-készítő műhely volt: „A bejárattól rögtön jobbra egy gyereknagyságú Pinokkió fog rád vigyorogni, a jobb oldali polcrendszeren van oldalvást lelógatva, mögötte katonás sorban hercegkisasszony, angyal, ördög. A hajdan puccos gipszkarton mennyezet mára durván megrepedezett, nagy darabokban töredezik le, felfedve a régi gerendaszerkezetet, melyre könnyűszerrel fel lehetett akasztani az elkészült bábokat.” (32.) „Évi háromezer belga lábat gyártott le segédeivel a dédapám. Kisebb műremekek voltak ezek, gondosan faragott lábfejjel, finom bőrrel bevonva, fémcsatokkal, díszes szegecseléssel.” (33.)