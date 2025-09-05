A Hamász újabb videót közölt, a túszok családtagjai szeretteik kiszabadítását követelik

A Hamász pénteken közzétett videóján a hétszáz napja, a 2023 október 7-i terrortámadásban elrabolt Gaj Gilboa Dalal egy másik, meg nem nevezett tússzal találkozik egy autóban, bejelentése szerint néhány napja, 2025 augusztus 28-án.

Pénteken Izrael-szerte tüntetéseket tartanak, hogy megemlékezzenek a 2023. október 7-i mészárlás óta eltelt hétszáz napról, és hogy követeljék a még mindig fogságban lévő negyvennyolc, köztük mintegy húsz élő túsz szabadon bocsátását.

Az izraeli hadsereg hadifoglyokkal és eltűntekkel foglalkozó részlegének tisztjei csütörtökön arról tájékoztatták a túszok családjait, hogy a Gázavárosban zajló hadművelet növeli az élő túszok sebesülésének kockázatát, illetve a halott túszok földi maradványai nyomtalanul eltűnhetnek. Közölték, hogy a hadseregnek nincs pontos információja tartózkodási helyükről. A tisztek arra is figyelmeztették a családokat, hogy készüljenek fel a Hamász pszichológiai terrorjára, például szeretteik felvételeinek közzétételére.

A túszok családtagjainak szervezete találkozójuk után. közleményt adott ki. „Nem mutattak be számunkra semmilyen tervet, amely biztosítaná, hogy a Gideon szekerei hadművelet következő szakasza ne váljon a ‘Hatok mészárlásának következő részévé”. Közleménükben arra a hat túszra utaltak, akiket egy évvel korábban meggyilkoltak őreik, amikor közeledtek hozzájuk az izraeli katonák.

„Megdöbbentett bennünket a vezérkari főnök azon döntése, hogy belemegy egy fölösleges háborúba, miközben ő maga is úgy véli, hogy ugyanazokat az eredményeket el lehet érni olyan módokon, amelyek nem veszélyeztetik a túszokat és a katonákat. Ami nem működött a Gideon szekerei első hadjáratában, az nem fog működni sem a másodikban, sem a sokadikban. Van egy megállapodás az asztalon – az haza fogja hozni az utolsó túszt, az le fogja zárni a háborút” – tették hozzá.

Éjál Zamír vezérkari főnök már két hete bemutatta álláspontját a minisztereknek, mely szerint a Hamászra gyakorolt további katonai nyomás, – például Gázaváros elfoglalása – hosszú időt venne igénybe, katonák és túszok veszteségeit okozná, valamint súlyos terheket róna a tartalékosokra.

Az izraeli biztonsági kabinet múlt vasárnapi ülésen a biztonsági szervek minden képviselője egyértelműen a részleges túszalku mellett foglalt állást, és figyelmeztettek Gázaváros katonai elfoglalásának következményeire, miszerint valószínűleg súlyos árat fizetne érte Izrael, miközben ezzel sem győzné le a Hamászt. Szokatlan módon még a Likud több minisztere is kérdéseket vetett fel a hadművelet várható sikerével kapcsolatban.

Csütörtök este a katonaság szóvivője közölte, hogy a hadsereg jelenleg Gázaváros területének negyven százalékát tartja ellenőrzése alatt. Szavai szerint „a művelet az elkövetkező hetekben tovább fokozódik”, s több tízezer tartalékost mozgósítottak.